Enorma köer till världens hamnar – värre än under covid-19

Nu får han stöd av nya siffror.

Enligt data från analysföretaget Linerlytica sitter över 4,3 miljoner TEU – ett mått på containerkapacitet – fast i köer utanför världens hamnar. Det överträffar det tidigare rekordet på 4,0 miljoner TEU från 2022.

Flottan har vuxit

I absoluta tal är det alltså värre än under covid-19. Men inte i procent, den globala containerflottan har vuxit kraftigt sedan dess. I dag står 12,6 procent av kapaciteten i kö utanför hamnarna, jämfört med 15,7 procent vid rekordet 2022.

Särskilt hårt drabbat är Östasien. Kraftiga tropiska stormar har stört hamndriften och seglingsscheman i Kina. Vid Shanghai och Ningbo väntade tidigare i veckan 139 respektive 77 fartyg, enligt uppgifter som danska Børsen hänvisar till.

För containerrederierna kan trängseln dock innebära en oväntad fördel.

När fartyg blir liggande utanför fulla hamnar försvinner kapacitet i praktiken från marknaden. Det minskar tillgången på fartyg och kan driva upp fraktpriserna.