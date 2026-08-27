Mer än 4,3 miljoner containrar i kapacitet väntar nu utanför världens hamnar. Det är mer än under coronapandemin. För fraktbolagen innebär det klirr i kassan.
Enorma köer till världens hamnar – värre än under covid-19
Maersks vd Vincent Clerc varnade tidigare i augusti för att containermarknaden åter började påminna om de flaskhalsar som präglade världshandeln under coronapandemin.
Nu får han stöd av nya siffror.
Enligt data från analysföretaget Linerlytica sitter över 4,3 miljoner TEU – ett mått på containerkapacitet – fast i köer utanför världens hamnar. Det överträffar det tidigare rekordet på 4,0 miljoner TEU från 2022.
Flottan har vuxit
I absoluta tal är det alltså värre än under covid-19. Men inte i procent, den globala containerflottan har vuxit kraftigt sedan dess. I dag står 12,6 procent av kapaciteten i kö utanför hamnarna, jämfört med 15,7 procent vid rekordet 2022.
Särskilt hårt drabbat är Östasien. Kraftiga tropiska stormar har stört hamndriften och seglingsscheman i Kina. Vid Shanghai och Ningbo väntade tidigare i veckan 139 respektive 77 fartyg, enligt uppgifter som danska Børsen hänvisar till.
För containerrederierna kan trängseln dock innebära en oväntad fördel.
När fartyg blir liggande utanför fulla hamnar försvinner kapacitet i praktiken från marknaden. Det minskar tillgången på fartyg och kan driva upp fraktpriserna.
Succé för Maersk
Jyske Banks senioranalytiker Haider Anjum bedömer därför att utvecklingen kan ge Maersk ytterligare medvind. Bolaget har redan höjt sina förväntningar två gånger under de senaste två månaderna, bland annat med stöd av stark export från Kina och övriga Asien.
”Detta stöder både volymer, fraktrater och resultat, och vi lutar därför åt ytterligare en uppjustering av förväntningarna”, skriver Haider Anjum i en analys enligt Børsen.
Jyske Bank räknar dock inte med att hamnkaoset blir permanent. Nya fartyg väntas tillkomma den globala flottan under 2027, samtidigt som störningarna i Hormuzsundet och årets ovanligt svåra tyfonsäsong kan minska.
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