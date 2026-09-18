Fler bottar än människor på nätet: "Historiskt"

Brytpunkten kom redan i maj, betydligt tidigare än företagets vd Matthew Prince hade räknat med.

Intressant nog bekräftar Cloudflare alltså delar av premissen för ”Dead Internet Theory” en konspirationsteori som går ut på att en stor del av internet inte längre består av verkliga människor, utan av bottar, AI-genererat innehåll och automatiserade konton som interagerar med varandra.

Bröt ribban långt tidigare

Prince hade tidigare bedömt att automatiserad trafik skulle gå om mänsklig trafik först mot slutet av 2027. I stället skedde det mer än ett år tidigare.

I maj kom nästan 60 procent av förfrågningarna till webbplatser via bottar, enligt Cloudflares mätningar, rapporterar Fortune.

Fortsätter ökningen i samma takt kan det vara mer än 1000 gånger mer automatiserad trafik än mänsklig trafik på internet vid 2030, enligt Cloudflare.