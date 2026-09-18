För första gången gör bottar fler förfrågningar på nätet än människor. AI-agenter och crawlers driver utvecklingen. ”Historiskt”, är Cloudflares beskrivning.
Fler bottar än människor på nätet: "Historiskt"
Internet har nu mer maskiner än människor.
Det är den nya verkligheten efter att bottrafiken passerat 50 procent av alla webbförfrågningar, enligt Cloudflare, som hanterar en femtedel av internets trafik och har de stora AI-jättarna som sina kunder.
Brytpunkten kom redan i maj, betydligt tidigare än företagets vd Matthew Prince hade räknat med.
Intressant nog bekräftar Cloudflare alltså delar av premissen för ”Dead Internet Theory” en konspirationsteori som går ut på att en stor del av internet inte längre består av verkliga människor, utan av bottar, AI-genererat innehåll och automatiserade konton som interagerar med varandra.
Bröt ribban långt tidigare
Prince hade tidigare bedömt att automatiserad trafik skulle gå om mänsklig trafik först mot slutet av 2027. I stället skedde det mer än ett år tidigare.
I maj kom nästan 60 procent av förfrågningarna till webbplatser via bottar, enligt Cloudflares mätningar, rapporterar Fortune.
Fortsätter ökningen i samma takt kan det vara mer än 1000 gånger mer automatiserad trafik än mänsklig trafik på internet vid 2030, enligt Cloudflare.
Tar innehållet – utan trafik
Under många år har webbens affärsmodell byggt på att människor besöker sajter, ser annonser, klickar vidare och handlar. AI-system kan däremot hämta information utan att användaren någonsin besöker den ursprungliga sajten.
Det är en utveckling som pressar publicister och andra innehållsägare. Innehållet används fortfarande, men trafiken och därmed intäkterna behöver inte följa med tillbaka till källan.
Nu vill Cloudflare-vd:n Matthew Prince se förändringar.
”Företag måste få betalt av AI-företagen för det som utgör bränslet i dessa AI-system”, säger han till Fortune.
Cloudflare uppgav i somras att 52 procent av crawlertrafiken redan var kopplad till AI-träning. Ett år tidigare var andelen 22 procent.
”Kan belöna trovärdighet”
Cloudflare har därför börjat bygga verktyg som ska ge webbplatsägare större kontroll över hur AI-bottar använder deras innehåll. Från den 15 september har bolaget dessutom infört nya standardinställningar där AI-bottar som tränar modeller eller agerar som agenter kan blockeras på annonssajter, medan vanlig sökindexering fortsatt tillåts.
Vd:n tror att trenden kommer rita om det digitala medielandskapet.
”Medievärlden under de senaste 30 åren har verkligen belönat popularitet och jag tror att medievärlden under de kommande 30 åren verkligen kan belöna trovärdighet”, säger Matthew Prince till Fortune.
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