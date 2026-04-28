AI skulle kapa kostnader och ersätta anställda. I stället pressas techbolagen av skyhöga utgifter för datorkraft och energi – och tvingas nu omvärdera hela kalkylen.
Nvidia-chefen: AI är dyrare än anställda
De stora techbolagen fortsätter att ösa in pengar i artificiell intelligens. Tanken är att det ska leda till högre produktivitet och lägre behov av arbetskraft för företagen.
Men än är vi inte där.
”Tillbaka vid ritbordet”
Hos jätten Nvidia, som blivit ett av världens största bolag i AI-racet, erkänner man att kostnaderna för all den beräkningskraft som behövs är väldigt höga.
”För mitt team är kostnaden för beräkningar långt utöver kostnaderna för de anställda”, säger Bryan Catanzaro, vice vd för tillämpad djupinlärning på Nvidia, till Axios.
Han är inte den enda techchef som ser kostnaderna för AI rusa.
”Jag är tillbaka vid ritbordet eftersom budgeten jag trodde att jag skulle behöva redan är bortblåst”, sa Ubers CTO Praveen Neppalli Naga till The Information tidigare i april.
Hårdvara och energi kostar på
Keith Lee, professor i AI och finans vid Gordon School of Business vid Swiss Institute of Artificial Intelligence, varnar i Fortune för en ”diskrepans” mellan fortsatt skenande AI-kostnader samtidigt som företagen sparar in på personal.
”Det vi ser är en kortsiktig obalans”, säger Lee till Fortune.
Enligt Lee har kostnaden för att använda AI förblivit mindre effektiv än mänsklig arbetskraft på grund av att hårdvaru- och energikostnader ökar driftskostnaderna för leverantörer. I nuvarande takt kan AI-utgifterna nå 5,2 biljoner dollar år 2023, varav 1,6 biljoner dollar kommer från datacenterutgifter och 3,3 biljoner dollar från IT-utrustning, enligt data från McKinsey.
Börjar omvärdera AI
Det är siffror som ser ut att fortsätta öka om inget förändras. Dessutom ökar kostnaderna för AI-mjukvara, och AI-bolagen förlorar pengar på sin prenumerationsmodell om användarna är allt för aktiva, enligt Lee.
”Som ett resultat börjar vissa företag omvärdera AI, inte som ett tydligt kostnadsbesparande substitut för arbetskraft, utan som ett kompletterande verktyg – åtminstone tills kostnadsstrukturen stabiliseras”, säger han.
Brasklappen är den stora förhoppningen om att det kommer att bli bättre senare. Enligt analysbolaget Gartner kommer beräkningskostnaderna falla till upp mot 90 procent till 2030.
