Nvidia-chefen: AI är dyrare än anställda

Men än är vi inte där.

”Tillbaka vid ritbordet”

Hos jätten Nvidia, som blivit ett av världens största bolag i AI-racet, erkänner man att kostnaderna för all den beräkningskraft som behövs är väldigt höga.

”För mitt team är kostnaden för beräkningar långt utöver kostnaderna för de anställda”, säger Bryan Catanzaro, vice vd för tillämpad djupinlärning på Nvidia, till Axios.

Han är inte den enda techchef som ser kostnaderna för AI rusa.

”Jag är tillbaka vid ritbordet eftersom budgeten jag trodde att jag skulle behöva redan är bortblåst”, sa Ubers CTO Praveen Neppalli Naga till The Information tidigare i april.