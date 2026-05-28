Amerikanska åklagare menar att en Google-anställd använde intern sökdata för att vinna stort på Polymarket.
Google-anställd tjänade miljoner på hemlig data – nu åtalas han
När insiderhandel diskuteras handlar det oftast om aktier, kvartalsrapporter och hemliga företagsaffärer.
Men åtalet mot Google-anställde Michele Spagnuolo visar hur snabbt spelreglerna håller på att förändras i techvärlden.
Enligt amerikanska myndigheter ska Spagnuolo ha använt intern information från Google för att placera framgångsrika spel på prediktionsplattformen Polymarket.
Vinsterna uppges ha uppgått till omkring 1,2 miljoner dollar, motsvarande över 12 miljoner kronor.
Spagnuolo, som arbetat på Google i mer än tolv år inom informationssäkerhet, greps i New York trots att han är italiensk medborgare bosatt i Schweiz.
Google har under flera år byggt upp en enorm maktposition kring data och informationsflöden.
Ett uppmärksammat exempel var biotech-entreprenören som lockades av samarbete med Google men senare såg sitt bolag falla samman efter en konflikt kring teknik och datahantering.
Satsade på söktrender innan de blev offentliga
Polymarket fungerar som en digital marknadsplats där användare satsar pengar på framtida händelser.
Plattformen använder kryptovalutor och har vuxit snabbt i takt med det ökade intresset för prediktionsmarknader.
Enligt åtalet placerade Spagnuolo spel för totalt 2,7 miljoner dollar mellan oktober och december förra året.
Spelen var kopplade till Googles söktrender och vilka personer som skulle bli mest eftersökta på nätet.
Det mest uppmärksammade exemplet handlar om artisten D4vd.
Trots mycket låga odds satsade Spagnuolo på att artisten skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025.
Åklagarna menar att han redan visste utfallet genom intern data som ännu inte offentliggjorts.
Ny gråzon för insiderbrott
Fallet pekar mot en ny typ av insiderhandel där data snarare än börsinformation blir den centrala tillgången.
Det handlar inte längre bara om hemliga rapporter eller företagsförvärv.
Även sökdata, användarbeteenden och interna trendanalyser kan få direkt ekonomiskt värde när de används på prediktionsmarknader.
För techbolagen innebär utvecklingen ett växande problem.
Ju mer information företag samlar in, desto större blir också risken att data används för privata ekonomiska vinster.
Data är den nya valutan
Google uppger att bolaget samarbetar med myndigheterna och att den anställde stängts av under utredningen.
Fallet visar samtidigt hur snabbt gränsen mellan teknologi, finans och digital information håller på att suddas ut.
I den moderna ekonomin är det inte längre bara kapital som skapar makt – utan vem som sitter på informationen först.
