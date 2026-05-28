Google-anställd tjänade miljoner på hemlig data – nu åtalas han

Enligt amerikanska myndigheter ska Spagnuolo ha använt intern information från Google för att placera framgångsrika spel på prediktionsplattformen Polymarket.

Vinsterna uppges ha uppgått till omkring 1,2 miljoner dollar, motsvarande över 12 miljoner kronor.

Spagnuolo, som arbetat på Google i mer än tolv år inom informationssäkerhet, greps i New York trots att han är italiensk medborgare bosatt i Schweiz.

Google har under flera år byggt upp en enorm maktposition kring data och informationsflöden.

Ett uppmärksammat exempel var biotech-entreprenören som lockades av samarbete med Google men senare såg sitt bolag falla samman efter en konflikt kring teknik och datahantering.

Satsade på söktrender innan de blev offentliga

Polymarket fungerar som en digital marknadsplats där användare satsar pengar på framtida händelser.

Plattformen använder kryptovalutor och har vuxit snabbt i takt med det ökade intresset för prediktionsmarknader.

Enligt åtalet placerade Spagnuolo spel för totalt 2,7 miljoner dollar mellan oktober och december förra året.

ANNONS

Spelen var kopplade till Googles söktrender och vilka personer som skulle bli mest eftersökta på nätet.

Det mest uppmärksammade exemplet handlar om artisten D4vd.

Trots mycket låga odds satsade Spagnuolo på att artisten skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025.

Åklagarna menar att han redan visste utfallet genom intern data som ännu inte offentliggjorts.