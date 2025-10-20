Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Konkurrensen i USA

Konkurrens på området hade varit bra, gärna på europeisk mark, men faktum är att de två andra stora bolagen inom området – Microsofts Azure och Googles Cloud Platform – båda är amerikanska bolag.

Visst det finns mindre uppstickare, som kinesiska Alibaba och tyska molnleverantören Stackit, men de kan inte mäta sig med jättar som Amazon.

Amazon är en jätte även inom molntjänster. (Foto: TT)

Måste klippa beroendet av USA

ANNONS

Experter menar att Europa nu snabbt måste satsa och bygga upp sin egen infrastruktur inom området, medan andra hävdar att det redan är för sent.

Måndagens incident var ett “driftproblem” som påverkade “flera tjänster” hos AWS och eftersom världen i nuläget är så beroende av amerikanska molntjänster drabbar det snabbt stora områden.

Än så länge står det inte klart exakt vad som hände på måndagen, men AWS uppgav att det inträffade vid deras datacenter i norra Virginia, som är bolagets äldsta och största anläggning.

Experter har länge pekat på riskerna med att förlita sig på enbart ett bolag långt bort, och de varnar för att en ny krasch kan komma snart igen och bli ännu större nästa gång.

Läs även:

Efter kraschen: CrowdStrike kompenserar – med snabbmat. Dagens PS

Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart. Dagens PS

ANNONS