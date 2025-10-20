Måndagens driftstopp hos Amazon Web Services påverkar bolag i Europa och Sverige som är alltför beroende av molntjänster i USA. Det beroendet måste nu klippas av enligt experter.
Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA
Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser och appar runt om i världen.
Avbrott drabbade Sverige
Det drabbade även Europa och Sverige – där SEB,Tele2 och Telia hade problem under måndagen.
Det stora problemet är att AWS är en techjätte som alltför många globala bolag och myndigheter är beroende av när det gäller just molntjänster.
Konkurrensen i USA
Konkurrens på området hade varit bra, gärna på europeisk mark, men faktum är att de två andra stora bolagen inom området – Microsofts Azure och Googles Cloud Platform – båda är amerikanska bolag.
Visst det finns mindre uppstickare, som kinesiska Alibaba och tyska molnleverantören Stackit, men de kan inte mäta sig med jättar som Amazon.
Måste klippa beroendet av USA
Experter menar att Europa nu snabbt måste satsa och bygga upp sin egen infrastruktur inom området, medan andra hävdar att det redan är för sent.
Måndagens incident var ett “driftproblem” som påverkade “flera tjänster” hos AWS och eftersom världen i nuläget är så beroende av amerikanska molntjänster drabbar det snabbt stora områden.
Än så länge står det inte klart exakt vad som hände på måndagen, men AWS uppgav att det inträffade vid deras datacenter i norra Virginia, som är bolagets äldsta och största anläggning.
Experter har länge pekat på riskerna med att förlita sig på enbart ett bolag långt bort, och de varnar för att en ny krasch kan komma snart igen och bli ännu större nästa gång.
Läs även:
Efter kraschen: CrowdStrike kompenserar – med snabbmat. Dagens PS
Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart. Dagens PS
Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA
