Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA

Europa måste klippa beroendet av USA när det gäller molntjänster.
Europa måste klippa beroendet av USA när det gäller molntjänster. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Måndagens driftstopp hos Amazon Web Services påverkar bolag i Europa och Sverige som är alltför beroende av molntjänster i USA. Det beroendet måste nu klippas av enligt experter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser och appar runt om i världen.

Avbrott drabbade Sverige

Det drabbade även Europa och Sverige – där SEB,Tele2 och Telia hade problem under måndagen.

Det stora problemet är att AWS är en techjätte som alltför många globala bolag och myndigheter är beroende av när det gäller just molntjänster.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

01 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Konkurrensen i USA

Konkurrens på området hade varit bra, gärna på europeisk mark, men faktum är att de två andra stora bolagen inom området – Microsofts Azure och Googles Cloud Platform – båda är amerikanska bolag.

Visst det finns mindre uppstickare, som kinesiska Alibaba och tyska molnleverantören Stackit, men de kan inte mäta sig med jättar som Amazon.

Amazon är en jätte även inom molntjänster.
Amazon är en jätte även inom molntjänster. (Foto: TT)

Måste klippa beroendet av USA

ANNONS

Experter menar att Europa nu snabbt måste satsa och bygga upp sin egen infrastruktur inom området, medan andra hävdar att det redan är för sent.

Måndagens incident var ett “driftproblem” som påverkade “flera tjänster” hos AWS och eftersom världen i nuläget är så beroende av amerikanska molntjänster drabbar det snabbt stora områden.

Än så länge står det inte klart exakt vad som hände på måndagen, men AWS uppgav att det inträffade vid deras datacenter i norra Virginia, som är bolagets äldsta och största anläggning.

Experter har länge pekat på riskerna med att förlita sig på enbart ett bolag långt bort, och de varnar för att en ny krasch kan komma snart igen och bli ännu större nästa gång.

Läs även:

Efter kraschen: CrowdStrike kompenserar – med snabbmat. Dagens PS

Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AmazonAWSEUExperterMolntjänsterUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS