Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Globalt kaos på internet när Amazon krashade

Många hade problem under måndagen med att logga in på flera stora sajter. (Foto: Vitaly Gariev /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Ett stort driftstopp hos Amazon Web Services drabbade på måndagsmorgonen stora delar av internet, vilket påverkade allt från sociala medier till banker och myndigheter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser och appar runt om i världen, rapporterar flera källor, däribland CNBC.

Aravind Srinivas, vd för AI-sökverktyget Perplexity, bekräftade på X att grundorsaken var ett AWS-problem.

Amazon stänger streamingtjänst

Amazon har lagt ner sin kostnadsfria streamingtjänst Freevee. Men lugn, du kan fortfarande se serier som “Jury Duty” och “Bosch: Legacy” – nu direkt i

Problem uppstod med Amazons databassystem DynamoDB där systemets hantering av DNS, internets “adresssbok” inte fungerade som det skulle.

Enkelt uttryckt kunde webbplatser och appar inte ansluta till sina egna databaser som finns på Amazons servrar, där viktig information lagras. Det kan till exempel innebära att en webbplats inte kan söka efter användaruppgifter när man loggar in.

Flera stora sajter drabbades

Enligt webbplatsen Downdetector drabbades tjänster som Amazon, Snapchat, Disney+, Reddit, Roblox, Fortnite och kryptovalutabörsen Coinbase av problemen. Även företag som Lyft, McDonald’s app, New York Times och designverktyget Canva fick tekniska svårigheter.

Missa inte:
Bezos ex-fru säljer av Amazon-aktier i rasande fart. Dagens PS

Även i Sverige har bolag som bland annat SEB, Tele2 och Telia haft problem under morgonen enligt sajten.

ANNONS

AWS meddelade klockan 11 under måndagen att man arbetade med att lösa ett “driftproblem” som påverkade “flera tjänster”.

Över 70 av företagets egna tjänster var drabbade. Kort därefter rapporterade AWS att man såg “betydande tecken på återhämtning”.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

12 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Amazons problem har åtgärdats under dagen

Vid klockan 12 hade vissa tjänster återhämtat sig, och AWS bekräftade att globala tjänster som är beroende av datacentret US-EAST-1 också hade återställts.

I en senare uppdatering meddelade AWS att det underliggande DNS-problemet hade “helt åtgärdats” och att de flesta tjänster fungerade normalt igen, rapporterar The Guardian.

Missa inte:
Efter kraschen: CrowdStrike kompenserar – med snabbmat. Dagens PS

Detta är inte första gången stora företag drabbas av omfattande tekniska problem. I juli 2024 orsakade en felaktig uppdatering från cybersäkerhetsföretaget Crowdstrike omfattande störningar i Microsoft Windows-system världen över.

Amazons aktie sjönk under morgonen från 214,5 till 211,69 men efter att felen var åtgärdade repade sig kursen igen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AmazonInternet
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Anders Elgemyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, tror att sparare kan gynnas av att börja snegla på den kinesiska börsen igen.
Spela klippet
Börs & Finans

Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

20 okt. 2025
ANNONS
ANNONS