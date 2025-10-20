Ett stort driftstopp hos Amazon Web Services drabbade på måndagsmorgonen stora delar av internet, vilket påverkade allt från sociala medier till banker och myndigheter.
Globalt kaos på internet när Amazon krashade
Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser och appar runt om i världen, rapporterar flera källor, däribland CNBC.
Aravind Srinivas, vd för AI-sökverktyget Perplexity, bekräftade på X att grundorsaken var ett AWS-problem.
Problem uppstod med Amazons databassystem DynamoDB där systemets hantering av DNS, internets “adresssbok” inte fungerade som det skulle.
Enkelt uttryckt kunde webbplatser och appar inte ansluta till sina egna databaser som finns på Amazons servrar, där viktig information lagras. Det kan till exempel innebära att en webbplats inte kan söka efter användaruppgifter när man loggar in.
Flera stora sajter drabbades
Enligt webbplatsen Downdetector drabbades tjänster som Amazon, Snapchat, Disney+, Reddit, Roblox, Fortnite och kryptovalutabörsen Coinbase av problemen. Även företag som Lyft, McDonald’s app, New York Times och designverktyget Canva fick tekniska svårigheter.
Även i Sverige har bolag som bland annat SEB, Tele2 och Telia haft problem under morgonen enligt sajten.
AWS meddelade klockan 11 under måndagen att man arbetade med att lösa ett “driftproblem” som påverkade “flera tjänster”.
Över 70 av företagets egna tjänster var drabbade. Kort därefter rapporterade AWS att man såg “betydande tecken på återhämtning”.
Amazons problem har åtgärdats under dagen
Vid klockan 12 hade vissa tjänster återhämtat sig, och AWS bekräftade att globala tjänster som är beroende av datacentret US-EAST-1 också hade återställts.
I en senare uppdatering meddelade AWS att det underliggande DNS-problemet hade “helt åtgärdats” och att de flesta tjänster fungerade normalt igen, rapporterar The Guardian.
Detta är inte första gången stora företag drabbas av omfattande tekniska problem. I juli 2024 orsakade en felaktig uppdatering från cybersäkerhetsföretaget Crowdstrike omfattande störningar i Microsoft Windows-system världen över.
Amazons aktie sjönk under morgonen från 214,5 till 211,69 men efter att felen var åtgärdade repade sig kursen igen.
