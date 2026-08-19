Appen kan vara boven när Android-mobilens batteri dör för snabbt

En oväntad kandidat är Googles vanliga Google-app.

Jobbar även när du inte använder den

Google-appen kan arbeta i bakgrunden för att bland annat uppdatera Google Discover, hämta information och kommunicera med andra Google-tjänster. Det innebär att den använder både arbetsminne och batteri även när mobilen ligger oanvänd.

På äldre Android-telefoner med slitna batterier kan skillnaden bli särskilt märkbar.

Du kan själv kontrollera vilka appar som drar mest ström genom att öppna Inställningar, gå till Batteri och leta efter en meny som heter exempelvis Batterianvändning eller Batteriförbrukning per app.

Exakt namn varierar mellan Samsung, Google Pixel, Xiaomi och andra tillverkare.

Här visas vilka appar som har konsumerat mest batteri. Google Maps, Youtube, sociala medier och e-postappar brukar också ligga högt eftersom de regelbundet arbetar i bakgrunden.

Genom att begränsa bakgrundsanvändningen kan batteriet räcka längre. (Foto: Unsplash)