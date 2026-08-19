Batteriet tar slut långt innan dagen är över, trots att Android-mobilen mest legat i fickan. Då kan en av Googles egna appar vara boven. Den arbetar ofta i bakgrunden och kan dra betydligt mer ström än man tror.
Appen kan vara boven när Android-mobilens batteri dör för snabbt
Det finns få saker som åldrar en mobil lika snabbt som ett trött batteri. Men innan du börjar leta efter en ny telefon kan det vara värt att kontrollera vilka appar som faktiskt står för strömförbrukningen.
En oväntad kandidat är Googles vanliga Google-app.
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Jobbar även när du inte använder den
Google-appen kan arbeta i bakgrunden för att bland annat uppdatera Google Discover, hämta information och kommunicera med andra Google-tjänster. Det innebär att den använder både arbetsminne och batteri även när mobilen ligger oanvänd.
På äldre Android-telefoner med slitna batterier kan skillnaden bli särskilt märkbar.
Du kan själv kontrollera vilka appar som drar mest ström genom att öppna Inställningar, gå till Batteri och leta efter en meny som heter exempelvis Batterianvändning eller Batteriförbrukning per app.
Exakt namn varierar mellan Samsung, Google Pixel, Xiaomi och andra tillverkare.
Här visas vilka appar som har konsumerat mest batteri. Google Maps, Youtube, sociala medier och e-postappar brukar också ligga högt eftersom de regelbundet arbetar i bakgrunden.
Så stryper du Google-appen
Om Google-appen ligger högt på listan kan du minska aktiviteten.
Ett alternativ är att öppna Google-appen och stänga av Discover-flödet. Du kan också gå till Androids inställningar och begränsa appens möjlighet att arbeta i bakgrunden.
På vissa telefoner finns inställningen under Appar, Google, Batteri och därefter Begränsad bakgrundsanvändning.
Samma knep fungerar för andra appar som beter sig som små digitala gökungar.
Det viktiga är dock att inte stänga av bakgrundsaktivitet urskillningslöst. Appar för meddelanden, e-post och navigation kan annars sluta uppdateras som de ska.
Men hittar du en app som arbetar hela dagen utan att du egentligen använder den finns det goda chanser att vinna några extra timmar innan laddaren måste fram.
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