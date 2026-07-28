Har du en Samsung-mobil? Då kan det vara dags att se över vilken app du använder för sms. Samsung pensionerar nu sin egen meddelandeapp och satsar i stället fullt ut på Googles lösning.
Samsung skrotar central app – miljontals användare måste byta
Google tar över
I många år har Samsungs Galaxy-mobiler levererats med företagets egen sms-app. Men den eran är snart över, skriver danska Komputer.
De senaste modellerna, som Galaxy S25-serien, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 och nya Galaxy S26, levereras redan med Google Messages som standard. Nu fasas Samsungs egen app ut helt.
För användarna innebär det framför allt att Google Messages blir den rekommenderade lösningen för sms och chatt.
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Har du en äldre Samsung? Då kan du behöva agera
Den största förändringen gäller äldre Galaxy-mobiler.
Har du en telefon med Android 12 eller senare kommer Samsungs gamla sms-app så småningom att sluta fungera som den ska. Då behöver du installera en annan app, exempelvis Google Messages.
Har du en ännu äldre mobil med en Android-version före Android 12 kan appen fortsätta fungera, men den kommer inte längre att få samma säkerhetsuppdateringar eller nya funktioner. Det gör den till ett sämre alternativ ur både säkerhets- och användarperspektiv.
För telefoner med Android 14 eller senare sker bytet automatiskt. Där behöver användaren inte göra någonting.
Därför vill Google ta över
Google Messages är inte bara en vanlig sms-app. Den stöder även den moderna meddelandestandarden RCS, som ger funktioner som skrivindikatorer, läskvitton och bättre kvalitet på bilder och videor – ungefär som i appar som WhatsApp och iMessage.
Genom att samla fler Android-användare i samma app hoppas Google skapa en mer enhetlig meddelandetjänst, oavsett vilken mobiltillverkare du använder.
För de flesta Samsung-användare blir förändringen därför liten i vardagen. Men har du en äldre Galaxy-telefon kan det vara klokt att kontrollera vilken Android-version du har och byta till Google Messages innan den gamla appen slutar fungera fullt ut.
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