Samsung skrotar central app – miljontals användare måste byta

Har du en äldre Samsung? Då kan du behöva agera

Den största förändringen gäller äldre Galaxy-mobiler.

Har du en telefon med Android 12 eller senare kommer Samsungs gamla sms-app så småningom att sluta fungera som den ska. Då behöver du installera en annan app, exempelvis Google Messages.

Har du en ännu äldre mobil med en Android-version före Android 12 kan appen fortsätta fungera, men den kommer inte längre att få samma säkerhetsuppdateringar eller nya funktioner. Det gör den till ett sämre alternativ ur både säkerhets- och användarperspektiv.

För telefoner med Android 14 eller senare sker bytet automatiskt. Där behöver användaren inte göra någonting.

Samsung förenklar sitt mobilutbud genom att låta Google ta hand om meddelandetjänsten. Foto: Samsung (AP Photo/Haven Daley) RPHD101

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Därför vill Google ta över

Google Messages är inte bara en vanlig sms-app. Den stöder även den moderna meddelandestandarden RCS, som ger funktioner som skrivindikatorer, läskvitton och bättre kvalitet på bilder och videor – ungefär som i appar som WhatsApp och iMessage.

Genom att samla fler Android-användare i samma app hoppas Google skapa en mer enhetlig meddelandetjänst, oavsett vilken mobiltillverkare du använder.

För de flesta Samsung-användare blir förändringen därför liten i vardagen. Men har du en äldre Galaxy-telefon kan det vara klokt att kontrollera vilken Android-version du har och byta till Google Messages innan den gamla appen slutar fungera fullt ut.