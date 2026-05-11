Google varnar: Miljontals Android användare lurade av nya bluffappar

Nu varnar säkerhetsforskare för att apparna i själva verket varit en del av en stor bluffkampanj som spridits via Google Play.

Totalt ska 28 appar ha laddats ned över 7,3 miljoner gånger innan Google till slut tog bort dem från appbutiken.

Bakom kampanjen låg enligt säkerhetsföretaget ESET ett nätverk som fått namnet CallPhantom.

Samtidigt kommer bluffapparna i ett läge där säkerhetshoten mot Android användare ökar snabbt.

Tidigare rapporter har visat att vissa Android telefoner i teorin kan hackas på under en minut om de saknar aktuella säkerhetsuppdateringar eller använder osäkra appar, något som gör nya bedrägerikampanjer extra allvarliga för miljontals användare världen över.

Appar lovade hemlig övervakning

Apparna lockade användare genom att påstå att de kunde avslöja privata samtal och meddelanden från andra personers telefonnummer.

För att låsa upp funktionerna uppmanades användare att betala via abonnemang eller externa betalningslösningar.

Men enligt forskarna fungerade tjänsterna aldrig på riktigt.

ANNONS

“I stället får användarna slumpmässigt genererad data”, säger ESET forskaren Lukáš Štefanko.

Informationen som visades i apparna bestod enligt rapporten av falska namn, telefonnummer och samtalstider som redan låg inbyggda i apparnas kod.

Trots det lyckades kampanjen spridas snabbt via Google Play där miljontals användare laddade ned apparna innan de stoppades.