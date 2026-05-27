Microsoft stänger Outlook-appen på alla Android-enheter

För många användare kan beskedet verka relativt litet.

Men bakom beslutet syns ett betydligt större teknikskifte där enklare och resurssnåla appar successivt prioriteras bort till förmån för mer AI drivna och integrerade plattformar.

Samtidigt har Microsofts förändringar kring Outlook väckt stor irritation bland Android-användare som nu tvingas byta app för att behålla tillgången till sina mejl.

Kritiken handlar inte bara om Outlook Lite utan om en bredare trend där stora teknikbolag gradvis stänger enklare tjänster för att samla användarna i större AI drivna plattformar.

Outlook Lite byggdes för enklare mobiler

Outlook Lite lanserades ursprungligen för marknader där billigare Androidtelefoner och långsammare mobilnät fortfarande dominerade.

Appen tog mindre plats, drog mindre batteri och fungerade bättre på enklare hårdvara än vanliga Outlook.

Samtidigt saknade den flera funktioner som Microsoft successivt byggt in i huvudappen.

Nu verkar bolaget inte längre se samma behov.

I stället vill Microsoft samla användarna i en gemensam plattform där AI funktioner, smarta sammanfattningar och djupare integration med Teams och Copilot blir allt viktigare delar av upplevelsen.