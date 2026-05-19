Alphabet och Blackstone lägger 25 miljarder dollar, cirka 235 miljarder kronor, på ett nytt AI-molnbolag byggt kring Googles egna chip.
Google och Blackstone bildar AI-molnbolag – så påverkas aktierna
Det var den 18 maj 2026 som bolagen kommunicerade att de startar ett gemensamt bolag som ska erbjuda AI-baserad beräkningskraft som molntjänst. Googles egenutvecklade Tensor Processing Units, TPU-chip, står för den tekniska grunden.
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Googles egna chip länge setts som ett outnyttjat ess, och att analytiker väntat på att Google ska börja sälja TPU-kapacitet externt.
Blackstone skjuter in 5 miljarder dollar, cirka 47 miljarder kronor, i eget kapital och blir majoritetsägare. Räknar man in belåning uppgår det totala projektvärdet till 25 miljarder dollar eller 235 miljarder kronor.
Till 2027 är målet att ta 500 megawatt kapacitet i drift, vilket motsvarar elförbrukningen för en mellanstor stad.
Direktkonkurrent till CoreWeave
Det nya bolaget positionerar sig rakt mot CoreWeave, neocloud-bolaget som noterades på Nasdaq 2025 och som idag dominerar marknaden för AI-beräkning med Nvidias GPU-chip.
CoreWeave har Microsoft som sin överlägset största kund, med mer än 60 procent av intäkterna. Det är precis den typen av storkundsberoende som Googles TPU-venture kan utnyttja. Bolag som vill diversifiera bort från Nvidia-ekosystemet och CoreWeave får nu ett konkret alternativ.
Googles sjunde generations TPU, ”Ironwood”, är specialbyggd för inferens, det vill säga att köra färdiga AI-modeller snarare än att träna dem. Det är likt Cerebras modell, som nyligen blev årets hittills största IPO.
Det är ett segment med extremt snabb efterfråganstillväxt när företag nu sätter AI i produktion i stor skala.
Aktieanalys: Vad det innebär för bolagens aktier
Realtid har tidigare beskrivit hur Alphabets kapitalutgifter för 2026 chockade marknaden, med planer på upp till 185 miljarder dollar, cirka 1 740 miljarder kronor i investeringar.
Det nya joint venture-upplägget med Blackstone är strategiskt smart just av det skälet: Google kan flytta tunga infrastrukturkostnader ur sin egna balansräkning till Blackstone, och ändå tjäna på chip-modellen.
Wall Streets är eniga om att ge ”en stark köprekommendation” på Alphabet med ett genomsnittligt kursmål om 426 dollar, vilket indikerar drygt 7 procent uppsida, enligt TipRanks.
A-aktien är upp nästan 27 procent sedan årets start. Blackstone-aktien ges istället en ”måttlig köprekommendation” och ett kursmål på 145 dollar, vilket innebär 24 procent potential.
