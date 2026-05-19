Google och Blackstone bildar AI-molnbolag – så påverkas aktierna

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Googles egna chip länge setts som ett outnyttjat ess, och att analytiker väntat på att Google ska börja sälja TPU-kapacitet externt.

Blackstone skjuter in 5 miljarder dollar, cirka 47 miljarder kronor, i eget kapital och blir majoritetsägare. Räknar man in belåning uppgår det totala projektvärdet till 25 miljarder dollar eller 235 miljarder kronor.

Till 2027 är målet att ta 500 megawatt kapacitet i drift, vilket motsvarar elförbrukningen för en mellanstor stad.

Direktkonkurrent till CoreWeave

Det nya bolaget positionerar sig rakt mot CoreWeave, neocloud-bolaget som noterades på Nasdaq 2025 och som idag dominerar marknaden för AI-beräkning med Nvidias GPU-chip.

CoreWeave har Microsoft som sin överlägset största kund, med mer än 60 procent av intäkterna. Det är precis den typen av storkundsberoende som Googles TPU-venture kan utnyttja. Bolag som vill diversifiera bort från Nvidia-ekosystemet och CoreWeave får nu ett konkret alternativ.

Googles sjunde generations TPU, ”Ironwood”, är specialbyggd för inferens, det vill säga att köra färdiga AI-modeller snarare än att träna dem. Det är likt Cerebras modell, som nyligen blev årets hittills största IPO.

Det är ett segment med extremt snabb efterfråganstillväxt när företag nu sätter AI i produktion i stor skala.