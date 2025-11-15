Meta får sista varningen: Måste stoppa dessa annonser nu

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Meta står inför ett växande politiskt och regulatoriskt tryck efter avslöjanden om hur bolaget tjänar stora summor på annonser som misstänks vara rena bedrägerier.

Enligt interna dokument, som blivit offentliga genom Reuters, exponeras användare på Facebook, Instagram och WhatsApp varje dag för miljarder annonser som driver falska investeringstips, fejkade myndighetsutbetalningar och deepfakes av kända profiler.

Meta i skottgluggen för miljardintäkter från bluffannonser

De interna uppgifterna pekar på att användare möter omkring 15 miljarder potentiellt bedrägliga annonser varje dag.

Samtidigt uppskattas det att en tredjedel av alla anmälda bedrägerier i USA sker via en av Metas plattformar.

Det mest uppseendeväckande är dock hur mycket pengar dessa annonser genererar för bolaget.

Enligt Reuters tjänar Meta omkring 16 miljarder dollar årligen på bluffannonser och marknadsföring av förbjudna produkter, motsvarande runt 10 procent av koncernens omsättning.

Kritiker menar att detta är en djupt problematisk affärsmodell, där bolagets ekonomiska intressen krockar med användarnas säkerhet.

Samtidigt visar siffror från FBI att amerikaner rapporterade bedrägeriförluster på 16 miljarder dollar bara under förra året, och de globala förlusterna bedöms mycket högre.

