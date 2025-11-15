Myndigheter pressar Meta när techjätten fortsätter tjäna miljarder på vilseledande och uppenbart falska annonser.
Meta får sista varningen: Måste stoppa dessa annonser nu
Mest läst i kategorin
USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer
Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer. Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar. Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA. I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu
Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare. Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid. Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända …
Meta står inför ett växande politiskt och regulatoriskt tryck efter avslöjanden om hur bolaget tjänar stora summor på annonser som misstänks vara rena bedrägerier.
Enligt interna dokument, som blivit offentliga genom Reuters, exponeras användare på Facebook, Instagram och WhatsApp varje dag för miljarder annonser som driver falska investeringstips, fejkade myndighetsutbetalningar och deepfakes av kända profiler.
Meta i skottgluggen för miljardintäkter från bluffannonser
De interna uppgifterna pekar på att användare möter omkring 15 miljarder potentiellt bedrägliga annonser varje dag.
Samtidigt uppskattas det att en tredjedel av alla anmälda bedrägerier i USA sker via en av Metas plattformar.
Det mest uppseendeväckande är dock hur mycket pengar dessa annonser genererar för bolaget.
Enligt Reuters tjänar Meta omkring 16 miljarder dollar årligen på bluffannonser och marknadsföring av förbjudna produkter, motsvarande runt 10 procent av koncernens omsättning.
Kritiker menar att detta är en djupt problematisk affärsmodell, där bolagets ekonomiska intressen krockar med användarnas säkerhet.
Samtidigt visar siffror från FBI att amerikaner rapporterade bedrägeriförluster på 16 miljarder dollar bara under förra året, och de globala förlusterna bedöms mycket högre.
Läs mer: Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
De mest utsatta drabbas – medan Meta tjänar stort
Forskning visar att offer för nätbedrägerier ofta är äldre, personer med svag ekonomi, nyanlända eller unga på jakt efter jobb.
Men för Meta är summorna långt ifrån marginella.
Enligt Reuters interna källor fortsätter företaget att tjäna fortlöpande på annonser som man enligt dokumenten vet är problematiska.
Kravet på kraftfullare reglering växer. Från både politiker och konsumentmyndigheter höjs röster för att införa sanktioner om Meta inte börjar agera mer konsekvent mot uppenbart skadliga annonser.
Frågan är nu hur länge Meta kan fortsätta med dagens modell utan att möta hårda juridiska konsekvenser eller ett globalt förtroendetapp.
Missa inte:
AI-satsningar för 3 780 miljarder kronor räcker inte – Dagens PS
Meta säger upp 600 inom AI – Dagens PS
Rekord för techjättarna – men marknaden skräms av AI-notan – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Meta får sista varningen: Måste stoppa dessa annonser nu
Myndigheter pressar Meta när techjätten fortsätter tjäna miljarder på vilseledande och uppenbart falska annonser. Meta står inför ett växande politiskt och regulatoriskt tryck efter avslöjanden om hur bolaget tjänar stora summor på annonser som misstänks vara rena bedrägerier. Enligt interna dokument, som blivit offentliga genom Reuters, exponeras användare på Facebook, Instagram och WhatsApp varje dag …
Bentley visar sin lättaste bil på 85 år: Rena kraftpaketet
Bentley satsar på extrem viktminskning och prestanda. Biltillverkaren sätter en ny standard för lyxbilar. Bentley tar ett oväntat steg tillbaka till ren bensindriven prestanda med nya Continental GT Supersports. En modell som bryter med märkets elektrifierade strategi och i stället satsar på lågt vikt, bakhjulsdrift och en aggressivt omarbetad V8. För bilvärlden och de kapitalstarka …
Årets mest hyllade affärsböcker: 10 titlar du bör läsa i jul
De mest omtalade affärsböckerna som ger dig nya insikter, skarpare strategi och en starkare start på 2026. Letar du efter ny inspiration och energi inför 2026? Enligt EU-Startups är detta tio av de mest omtalade affärsböckerna från de senaste åren. Perfekta för företagsledare, investerare och entreprenörer som vill vässa strategin under helgerna. 1. Breakneck – …
Lokal vrede växer: Datacenter möter hårt motstånd
Motståndet mot nya datacenter växer snabbt när lokalsamhällen slår larm om elförbrukning och miljöpåverkan. Motståndet mot nya datacenter har tagit fart över hela USA och blivit en av de snabbast växande lokala protestfrågorna i år. En ny rapport visar att det folkliga trycket mot datajättarnas energikrävande anläggningar nu växer snabbare än branschens egen expansion, och …
Hemliga dokument avslöjar: Så mycket betalar OpenAI till Microsoft
OpenAI står åter i centrum när nya läckor avslöjar miljardbelopp och växande kostnadspress för AI-boomens huvudperson. OpenAI framstår ofta som den mest eftertraktade aktören i hela AI-världen. Men interna dokument som inte var avsedda för allmänheten avslöjar en besvärlig ekonomisk verklighet. Uppgifterna ger inblick i hur mycket pengar som rör sig mellan OpenAI och Microsoft, …