Meta, Microsoft och Alphabet slog alla vinst- och omsättningsförväntningar. Men techjättarnas aktier reagerade olika. AI-boomen driver in miljardintäkter, men också rekordhöga investeringar.
Rekord för techjättarna – men marknaden skräms av AI-notan
De amerikanska techjättarna Meta, Microsoft och Alphabet levererade starka kvartalsrapporter i veckan.
Alla överträffade analytikernas förväntningar på intäkter. Men bakom siffrorna tornar en gemensam utmaning upp sig. Att bygga framtidens AI-infrastruktur kostar.
Meta föll drygt sju procent efter att vinsten per aktie missat förväntningarna, trots rekordintäkter på 51,2 miljarder dollar. En engångsskatt och kraftigt ökade investeringar i datacenter och AI-talanger tyngde resultatet, skriver Yahoo Finance.
Bolaget höjer sin investeringsprognos till upp mot 72 miljarder dollar för 2025 och räknar med ännu större utgifter 2026.
Microsoft, som rapporterade kort därefter, slog också prognoserna med en vinst per aktie på 3,72 dollar och en omsättning på 77,7 miljarder. Samtidigt fortsätter molnverksamheten Azure glänsa. Men de snabbt växande investeringarna, upp 74 procent till nästan 35 miljarder, fick aktien att backa.
Microsoft omförhandlade samtidigt sitt avtal med OpenAI, där bolaget nu äger 27 procent av den nya OpenAI Group PBC, värderad till omkring 135 miljarder dollar.
Läs även: AI genererade kvitton omöjliga att upptäcka
Alphabet tar täten bland techjättarna
Alphabet stack ut som rapporternas vinnare. Googles moderbolag ökade intäkterna till 102,4 miljarder dollar. En ökning med 16 procent, och aktien rusade över sex procent, enligt Yahoo Finance.
Särskilt Google Cloud imponerade med en 34-procentig tillväxt och miljardavtal med både Meta, OpenAI och Anthropic. Samtidigt varnade analytiker för att AI-drivna sökverktyg, som ChatGPT Atlas, på sikt kan hota Googles dominans i sökmarknaden.
Trots olika aktiereaktioner pekar trenden åt samma håll. AI är techjättarnas största tillväxtmotor, och deras dyraste satsning hittills.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
