Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook

meta
Falska annonser driver stora intäkter på Meta, slås det fast i en intern rapport. (Foto: Jenny Kane/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Bluffar och olagliga produkter marknadsförs på Facebook – och drar in miljarder åt Meta. Nu höjs röster om att företaget måste ta itu med problemet.

Metas annonsförsäljning har länge varit en enorm inkomstkälla för företaget. Men det är inte alla annonsörer som har rent mjöl i påsen.

Enligt interna dokument som Reuters har tagit del av beräknas omkring en tiondel av Metas intäkter under 2024 komma från annonser för bedrägerier och olagliga produkter.

Dokumenten indikerar att företaget under flera år tillåtit en omfattande mängd vilseledande annonser på Facebook, Instagram och WhatsApp – trots att många visat tydliga tecken på bedrägeri.

Tjänade sju miljarder dollar årligen

Dokumenten visar att Meta dagligen exponerade användare för uppskattningsvis 15 miljarder annonser som bedömts vara ”högrisk”, det vill säga ha tydliga drag av bluff.

Företaget ska samtidigt ha tjänat omkring sju miljarder dollar årligen på dessa kampanjer. De omfattade falska e-handelsbutiker, investeringsbedrägerier, olagliga nätkasinon och försäljning av förbjudna medicinska produkter.

I flera fall har Metas egna interna system flaggat misstänkta annonsörer, men företaget har enligt dokumenten bara stoppat dem när sannolikheten för bedrägeri överstigit 95 procent.

Har höjt avgifterna

Vid lägre misstankegrad har bolaget istället infört högre annonskostnader som en sorts ”straffavgift” i hopp om att avskräcka bedrägliga aktörer – samtidigt som intäkterna från dem fortsatt strömma in.

Metas egen analys från våren 2025 visade att bolagets plattformar stod för omkring en tredjedel av alla framgångsrika nätbedrägerier i USA.

Företaget konstaterade också att det var lättare att sprida bluffannonser på dess plattformar än på Googles, skriver CNBC.

Utredningar har öppnats

Regulatorer i både USA och Storbritannien har öppnat utredningar kring hur Metas annonsaffär kopplas till finansiella bedrägerier.

En brittisk myndighet har tidigare slagit fast att Metas plattformar stod bakom mer än hälften av landets rapporterade betalningsrelaterade bedrägerier 2023.

Internt har Meta diskuterat hur en snabb nedstängning av bluffannonser skulle påverka affärsresultaten.

Försöker minska andelen

Ett dokument från 2025 uppskattar att företaget planerar att gradvis minska andelen intäkter från bedrägliga och förbjudna annonser – från drygt tio procent 2024 till omkring sex procent 2026.

Samtidigt visar materialet att bolaget infört gränser för hur mycket intäktsbortfall man är beredd att acceptera vid skärpta kontroller.

Under första halvåret 2025 fick avdelningen som granskar misstänkta annonsörer inte fatta beslut som kunde kosta mer än 0,15 procent av Metas totala intäkter, motsvarande cirka 135 miljoner dollar.

Läs mer: Chefsrollen som förändras i grunden – av Trump. Realtid

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

