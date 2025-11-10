Meta tjänar miljarder på att användare luras på Facebook

Metas annonsförsäljning har länge varit en enorm inkomstkälla för företaget. Men det är inte alla annonsörer som har rent mjöl i påsen.

Enligt interna dokument som Reuters har tagit del av beräknas omkring en tiondel av Metas intäkter under 2024 komma från annonser för bedrägerier och olagliga produkter.

Dokumenten indikerar att företaget under flera år tillåtit en omfattande mängd vilseledande annonser på Facebook, Instagram och WhatsApp – trots att många visat tydliga tecken på bedrägeri.

Tjänade sju miljarder dollar årligen

Dokumenten visar att Meta dagligen exponerade användare för uppskattningsvis 15 miljarder annonser som bedömts vara ”högrisk”, det vill säga ha tydliga drag av bluff.

Företaget ska samtidigt ha tjänat omkring sju miljarder dollar årligen på dessa kampanjer. De omfattade falska e-handelsbutiker, investeringsbedrägerier, olagliga nätkasinon och försäljning av förbjudna medicinska produkter.

I flera fall har Metas egna interna system flaggat misstänkta annonsörer, men företaget har enligt dokumenten bara stoppat dem när sannolikheten för bedrägeri överstigit 95 procent.