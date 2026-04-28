Kinas nya stealthplan markerar ett tydligt skifte i kampen om luftherravälde i Asien.
Kina rullar ut nya J-35 – stärker sin militära dominans
Kina förbereder utplaceringen av sitt nya stridsflygplan J-35, även kallat Blue Shark. Det är ett femte generationens stealthplan som ska kunna operera från hangarfartyg och därmed stärka landets militära räckvidd till havs.
För Peking handlar det inte bara om ett nytt flygplan. Det handlar om förmågan att projicera makt långt utanför det kinesiska fastlandet.
Kopplingen till Kinas bredare militära strategi är tydlig.
Parallellt med nya vapensystem som J 35 växer även landets kapacitet i rymden, där satellitdata används för övervakning och underrättelser i konflikter.
Det visar hur Kina stärker sin militära påverkan långt utanför egna gränser.
Byggt för hangarfartyg
J-35 kombinerar smygteknik, intern vapenförvaring och anpassning för operationer från hangarfartyg.
Det gör planet bättre lämpat för omtvistat luftrum där radarupptäckt, räckvidd och överlevnadsförmåga blir avgörande.
Flygplanet har bland annat fällbara vingar, förstärkt landningsställ och arrestorkrok. Det pekar tydligt på att Kina vill bygga en mer kapabel marin flygstyrka, inte bara ett starkare flygvapen på land.
En landbaserad version, J-35A, har också utvecklats och testats.
Stegvis men målmedveten upptrappning
Programmet har sina rötter i FC-31, som flög första gången 2012.
Sedan dess har konstruktionen genomgått flera förändringar, med starkare motorer och anpassningar för hangarfartyg. Både J-35 och J-35A ska ha inkluderats i den kinesiska militärens inventering i september 2025.
Samtidigt visar uppgifter om flygkroppar i monteringslinjer och testkonfigurationer att programmet rör sig från prototypfas till tidig produktion.
Men vägen till full operativ kapacitet är inte färdig. Produktion, pilotutbildning och integration på hangarfartyg återstår innan planet kan användas i större skala.
