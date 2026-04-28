Kina rullar ut nya J-35 – stärker sin militära dominans

För Peking handlar det inte bara om ett nytt flygplan. Det handlar om förmågan att projicera makt långt utanför det kinesiska fastlandet.

Kopplingen till Kinas bredare militära strategi är tydlig.

Parallellt med nya vapensystem som J 35 växer även landets kapacitet i rymden, där satellitdata används för övervakning och underrättelser i konflikter.

Det visar hur Kina stärker sin militära påverkan långt utanför egna gränser.

Byggt för hangarfartyg

J-35 kombinerar smygteknik, intern vapenförvaring och anpassning för operationer från hangarfartyg.

Det gör planet bättre lämpat för omtvistat luftrum där radarupptäckt, räckvidd och överlevnadsförmåga blir avgörande.

Flygplanet har bland annat fällbara vingar, förstärkt landningsställ och arrestorkrok. Det pekar tydligt på att Kina vill bygga en mer kapabel marin flygstyrka, inte bara ett starkare flygvapen på land.

En landbaserad version, J-35A, har också utvecklats och testats.