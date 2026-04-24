"Hemligt" svenskt bolag ska kapa batteripriserna

I USA har tillverkarnas övertro på marknaden placerat dem i en knepig sits. Flera fabriker som tillverkar elbilsbatterier måste ställa om till att producera annan sorts energi lagring, vilket är både dyrt och svårt.

Och i grannlandet Finland fortsätter kritiken hagla mot Donut Labs ”mirakelbatteri”.

Vad som tidigare beskrivits som ett ganska hemlighetsfullt bolag har nu trätt ut i rampljuset på riktigt. Svenska Holyvolt har i det senaste tagit in ytterligare 200 miljoner kronor i riskkapital.

Och förra veckan meddelade bolaget själva att man färdigställt en megaaffär om cirka 670 miljoner kronor, där man köpt upp det välrenommerade amerikanska utvecklingsföretaget Wildcat Discovery Technologies.

Screentrycker batterier – ska bygga ”tech stack”

Det Stockholmsbaserade Holyvolt har målet att göra batteritillverkning hållbar och billig. Tekniken bygger på screentryck, alltså att material pressas genom en mönstrad väv och läggs på en yta i tunna lager – likt hur man sätter prints på exempelvis en t-shirt eller en tapet.

Själva utvecklingen sker dock i Tyskland.

”Vi har samlat några av de mest erfarna experterna inom området, som under decennier har förfinat processen, säger vd:n och medgrundaren Mathias Ingvarsson, i en intervju med Ny teknik.

Wildcat Discovery Technologies, som då nyligen köpts upp av Holyvolt, har utvecklat ny batterikemi till storspelare som BMW. Förvärvet menar Ingvarsson kommer innebära en skjuts framåt i den egna verksamheten.

”Förvärvet är absolut för att skynda på, och inte bara för det vi gör just nu – utan för morgondagens batterikemier. På tre-fyra månader gjorde vi med dem något som normalt tar två till fyra år”, säger han till Impact Loop, och anspelar på en ny vattenbaserad tryckteknik som presenterades på en batterikonferens i USA nyligen.

”Målet är inte att bygga stora batterifabriker utan att erbjuda en ”tech stack” för batteribranschen som gör det möjligt för företag i väst att komma ikapp och gå om asiatiska tillverkare när det gäller pris och miljö.”