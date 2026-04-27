Svenska bolag lägger mer och mer pengar på AI. Och OpenAI har nu blivit tvungna att dela med sig av kakan till konkurrenten Anthropic.
Sjukvårdsbolagen storsatsar på AI
Svenska företag satsar som aldrig förr på AI, det visar en rapport från svenska fintechbolaget Mynt. När 26 000 svenska företags korttransaktioner kartläggs slås AI som utgiftspost endast av annonsering hos Google respektive Meta.
Årets första kvartal visar på en enorm kostnadsökning för AI-teknik hos svenska små- och medelstora företag: 264 procent mer än samma period förra året.
Hälsa och sjukvård ökar mest
Ökade satsningar syns i alla branscher men inom hälsa- och sjukvård har AI-användningen ökat mest, ungefär 690 procent.
Specialiserad byggindustri och telekom följer med 634 procent, respektive 569 procent.
”Större bolag var först med att investera i AI-tjänster, men nu ser vi att även mindre företag och inom alla branscher kraftigt ökar sina AI-utgifter”, kommenterar Mynts vd Baltsar Sahlin till Dagens industri.
Just hälsa- och sjukvård har tidigare rapporterats som ett område EU-medborgare är oroliga över att AI implementeras i. En undersökning från Polling Europe konstaterade att uppemot 53 procent av tillfrågade ville att tekniken skulle förbjudas helt eller regleras strikt inom sektorn.
Men enligt Aashima Gupta, global chef över Google Clouds hälsoavdelning, är tekniken efterlängtad i branschen. För vårdpersonalen innebär det mer att mer tid kan läggas på patientkontakt, och att dokumentationensbördan blir lättare.
“De gick in i yrket för att hjälpa människor. Men det som sliter ut dem är dokumentationen”, säger hon i en intervju med IT-hälsa.
Claude klår ChatGPT
Rapporten från Mynt visar också på ett skifte i vilket AI-bolag som står för svenska företags största utgifter. I början av 2025 var det OpenAI som stod för 70 procent av kostnaderna, idag är det Anthropics AI-modell Claude som tagit över förstaplatsen.
Enligt Dagens industri är förklaringen att ”Claude ofta köps in som team-licenser med ett högre pris, medan Chat GPT är vanligare som individuella prenumerationer”.
”Vi bevittnar ett historiskt skifte i hur svenska företag investerar. AI har gått från något som vissa medarbetare experimenterar med till något som hela team byggt in i sitt dagliga arbete. AI används för allt från kodande till analyser, presentationer, hr och juridik. Alla funktioner inom bolagen”, säger
Sahlin, till Di.
Google pumpar in miljarder i konkurrenten
I slutet av förra veckan gick Google ut med att de planerar att investera uppemot 430 miljarder kronor i AI-konkurrenten Anthropic. Det hela sker efter en, i sammanhanget modest, investering från Amazon om cirka 45 miljarder kronor.
Google, som egentligen konkurrerar med Anthropics Claude med den egna Gemeni, ser Anthropics som en viktig leverantör av infrastruktur och datorkraft via Google Cloud.