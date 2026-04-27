Sjukvårdsbolagen storsatsar på AI

Årets första kvartal visar på en enorm kostnadsökning för AI-teknik hos svenska små- och medelstora företag: 264 procent mer än samma period förra året.

Hälsa och sjukvård ökar mest

Ökade satsningar syns i alla branscher men inom hälsa- och sjukvård har AI-användningen ökat mest, ungefär 690 procent.

Specialiserad byggindustri och telekom följer med 634 procent, respektive 569 procent.

”Större bolag var först med att investera i AI-tjänster, men nu ser vi att även mindre företag och inom alla branscher kraftigt ökar sina AI-utgifter”, kommenterar Mynts vd Baltsar Sahlin till Dagens industri.

Just hälsa- och sjukvård har tidigare rapporterats som ett område EU-medborgare är oroliga över att AI implementeras i. En undersökning från Polling Europe konstaterade att uppemot 53 procent av tillfrågade ville att tekniken skulle förbjudas helt eller regleras strikt inom sektorn.

Men enligt Aashima Gupta, global chef över Google Clouds hälsoavdelning, är tekniken efterlängtad i branschen. För vårdpersonalen innebär det mer att mer tid kan läggas på patientkontakt, och att dokumentationensbördan blir lättare.

“De gick in i yrket för att hjälpa människor. Men det som sliter ut dem är dokumentationen”, säger hon i en intervju med IT-hälsa.