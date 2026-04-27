Oljemarknaden stramas åt snabbt samtidigt som geopolitiken skapar ny osäkerhet.
Goldman höjer oljeprisprognosen – "extrema" lagernedgångar
Goldman Sachs höjer nu sina prognoser för oljepriset efter vad banken beskriver som ovanligt kraftiga lagernedgångar globalt, en utveckling som förändrar hela balansen på energimarknaden.
Samtidigt ökar osäkerheten kring Mellanöstern, där förhandlingar mellan USA och Iran fortsatt är instabila.
Samtidigt fortsätter konflikten kring Hormuzsundet att vara en avgörande faktor för energimarknaden.
I en aktuell genomgång framgår att USA fortsatt blockerar passagen i väntan på ett mer stabilt säkerhetsläge, något som ytterligare begränsar flödet av olja från regionen.
Lager som driver priset
Enligt Goldman är det framför allt lagersituationen som nu pressar upp förväntningarna.
Minskningen beskrivs som exceptionell och signalerar att marknaden rör sig mot ett underskott.
“Extrema lagernedgångar” pekas ut som den avgörande faktorn bakom prognoshöjningen.
När lagren faller i snabb takt försvinner bufferten som normalt dämpar prisrörelser. Det gör marknaden mer sårbar för plötsliga störningar i utbudet. Resultatet blir högre volatilitet och stigande priser.
Geopolitik skakar marknaden
Utvecklingen förstärks av den politiska situationen.
Förhandlingarna kring Iran har varit ryckiga, vilket påverkar tillgången på olja från en av världens mest strategiska regioner.
Samtidigt visar marknaden hur känslig den är för nya signaler. När uppgifter om möjliga samtal eller öppningar kring Hormuzsundet når marknaden reagerar priserna direkt.
Brentoljan steg till över 106 dollar per fat innan uppgången dämpades något. Det illustrerar hur snabbt sentimentet kan skifta.
Investerare väger riskerna
För investerare innebär läget en svår balans.
Energipriser påverkar både inflation och räntor, vilket i sin tur slår direkt mot börsen. Samtidigt fortsätter aktiemarknaderna att visa styrka, delvis drivet av tekniksektorn och AI-relaterade bolag.
“Marknaden uppmuntras av nyheter om möjliga avtal, men reaktionerna blir svagare för varje gång”, konstaterar en strateg i analysen.
Det tyder på en viss trötthet bland investerare, trots den fortsatta optimismen.
Ett nytt marknadsläge
Goldman Sachs signalerar att marknaden kan vara på väg in i en ny fas där energipriser spelar en ännu större roll.
Om lagren fortsätter att falla och den geopolitiska osäkerheten består kan prisnivåerna etablera sig högre än tidigare.
Det skulle få konsekvenser långt utanför energisektorn.
Missa inte:
Andra energikrisen kommer – detta händer med din elräkning – Dagens PS
Oljekrisen rår inte på Kina: ”Skapades för just detta” – Dagens PS