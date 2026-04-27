Goldman höjer oljeprisprognosen – "extrema" lagernedgångar

Samtidigt ökar osäkerheten kring Mellanöstern, där förhandlingar mellan USA och Iran fortsatt är instabila.

Samtidigt fortsätter konflikten kring Hormuzsundet att vara en avgörande faktor för energimarknaden.

I en aktuell genomgång framgår att USA fortsatt blockerar passagen i väntan på ett mer stabilt säkerhetsläge, något som ytterligare begränsar flödet av olja från regionen.

Lager som driver priset

Enligt Goldman är det framför allt lagersituationen som nu pressar upp förväntningarna.

Minskningen beskrivs som exceptionell och signalerar att marknaden rör sig mot ett underskott.

“Extrema lagernedgångar” pekas ut som den avgörande faktorn bakom prognoshöjningen.

När lagren faller i snabb takt försvinner bufferten som normalt dämpar prisrörelser. Det gör marknaden mer sårbar för plötsliga störningar i utbudet. Resultatet blir högre volatilitet och stigande priser.