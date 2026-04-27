Tre miljarder användare riskerar att drabbas när nya metoder pressar säkerheten till bristningsgränsen.
Gmail konton hackas i ny attackvåg – experter varnar
Gmail har länge varit navet i det digitala livet.
För miljarder användare fungerar inkorgen som både identitet, kommunikationskanal och nyckel till andra tjänster. Just därför har hotbilden intensifierats.
Nu varnar både Google och säkerhetsexperter för en ny våg av attacker riktade mot Gmail-konton.
”Tre miljarder användare förlitar sig på Gmail”, säger Blake Barnes, produktchef på Google.
Det gör plattformen till ett av de mest attraktiva målen för cyberkriminella globalt.Angriparna går dessutom ett steg längre i den nya attackvågen genom att försöka få användare att själva stänga av tvåstegsverifiering under förevändning att lösa säkerhetsproblem.
Det gör intrång betydligt enklare och visar hur attackerna i allt högre grad riktas mot beteenden snarare än teknik.
Social manipulation slår igenom
Den senaste attackvågen bygger i stor utsträckning på social manipulation snarare än avancerad teknik.
Angripare utger sig för att vara Google eller supportfunktioner och skickar trovärdiga meddelanden om misstänkt aktivitet.
Syftet är enkelt. Att få användaren att agera snabbt och utan eftertanke.
Mönstret är välkänt men fortsatt effektivt. Även personer med teknisk kompetens faller offer när stress, tidspress eller distraktioner spelar in.
Det räcker med ett klick på fel länk eller ett snabbt svar på en falsk begäran. Google betonar själva risken:
”Var alltid försiktig med meddelanden som ber om personlig information som användarnamn eller lösenord.”
Inkorgen som systemrisk
Problemet stannar inte vid enskilda konton.
Gmail fungerar som en central identitetsplattform för allt från banktjänster till arbetsverktyg. När ett konto kapas kan angripare snabbt ta kontroll över andra tjänster via lösenordsåterställningar och kopplade inloggningar.
Det gör varje intrång potentiellt långt mer omfattande än vad användaren först inser.
För företag och kapitalstarka användare innebär det en tydlig affärsrisk. Förlorad kontroll över e-post kan snabbt översättas till ekonomisk skada, dataläckor eller reputationsproblem.
Säkerhet blir en strategisk fråga
Google lyfter fram egna säkerhetsverktyg som en del av lösningen.
Bland annat uppmanas användare att regelbundet granska säkerhetsinställningar, aktivera tvåfaktorsautentisering och kontrollera senaste inloggningar direkt via sitt konto.
