Gmail konton hackas i ny attackvåg – experter varnar

Nu varnar både Google och säkerhetsexperter för en ny våg av attacker riktade mot Gmail-konton.

”Tre miljarder användare förlitar sig på Gmail”, säger Blake Barnes, produktchef på Google.

Det gör plattformen till ett av de mest attraktiva målen för cyberkriminella globalt.Angriparna går dessutom ett steg längre i den nya attackvågen genom att försöka få användare att själva stänga av tvåstegsverifiering under förevändning att lösa säkerhetsproblem.

Det gör intrång betydligt enklare och visar hur attackerna i allt högre grad riktas mot beteenden snarare än teknik.

Social manipulation slår igenom

Den senaste attackvågen bygger i stor utsträckning på social manipulation snarare än avancerad teknik.

Angripare utger sig för att vara Google eller supportfunktioner och skickar trovärdiga meddelanden om misstänkt aktivitet.

Syftet är enkelt. Att få användaren att agera snabbt och utan eftertanke.

Mönstret är välkänt men fortsatt effektivt. Även personer med teknisk kompetens faller offer när stress, tidspress eller distraktioner spelar in.

Det räcker med ett klick på fel länk eller ett snabbt svar på en falsk begäran. Google betonar själva risken:

”Var alltid försiktig med meddelanden som ber om personlig information som användarnamn eller lösenord.”