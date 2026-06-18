Han kostade Google miljarder – sticker nu till OpenAI

Shazeer var redan då känd som en av de viktigaste spelarna inom AI. Han var nämligen med och författade den välkända forskningsartikeln ”Attention is all you need”, som i mångt och mycket ritade spelplanen för hur de stora språkmodellerna skulle utvecklas.

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Shazeer började på Google runt år 2000 men tillsammans med forskarkompanjonen Daniel De Freitas lämnade han Google och startade Character.AI 2021 – 2023 blev han utnämnd av Times Magazine till en av världens mest inflytelserika personer inom AI-racet.

Och som tidigare nämnt köptes han sedan tillbaka till Google för flera miljarder dollar.

Efter det har han varit drivande i utvecklingen av Googles Gemeni-system, men nyligen berättade Shazeer att hans tid på Google hade nått sitt slut och att han var ”otroligt stolt över det fantastiska teamet på Google och allt vi har byggt tillsammans”.

Avhoppet kommer strax efter Googles lansering av flera nya AI-tjänster, bland annat Gemini 3.5 Flash och en Gemini Spark AI-agent, som CNBC skriver om.

Går till konkurrenten

Enligt egen utsago så hoppar Noam Shazeer den här gången inte in i något eget projekt. Istället blir det konkurrenten OpenAI, som äger ChatGPT, som tar emot forskaren.

OpenAI har, likt flera andra AI-bolag, börjat nosa på börsintroduktion – vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

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Exakt när Shazeer börjar sin nya tjänst, och exakt vad han kommer att arbeta med på OpenAI, är inte offentligt känt ännu.

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