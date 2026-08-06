El-flyg i Europa redan 2030? Så trovärdigt är löftet

Vilja finns, men el-flyg är problematiskt

Det som gör möjligheten med el-flyg komplicerat är fysikens gränser. Konventionellt jetbränsle innehåller omkring 12 000 wattimmar energi per kilo. Dagens bästa litiumbatterier klarar ungefär 250–300 wattimmar per kilo.

Det är en skillnad på över 27 gånger, enligt en forskningsöversikt i Springer Nature.

Bara i labbet än så länge

Branschen räknar med att behöva minst 400 wattimmar per kilo för att regionala plan med fler än 19 säten ska bli ekonomiskt realistiska.

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Den omfattningen är fortfarande på testnivå i laboratorier. Det är inte något som används kommersiellt.

Räckvidden ofta sämre än planerat

Ett tidigare forskningsprojekt vid amerikanska ICCT fann att verkliga räckvidder för elflygplan ofta blir betydligt sämre än tillverkarnas egna uppskattningar.

I en analys av ett 19-sitsigt elflygplan beräknade forskarna en maximal räckvidd på omkring 260 kilometer, jämfört med bolagets eget påstående om 400 kilometer.

Svenskt företag siktade på 2026

Historien ger också anledning till försiktighet. Svenska Heart Aerospace, grundat i Göteborg 2018, siktade ursprungligen på att ha sitt 19-sitsiga elflygplan i kommersiell drift redan 2026.

Det målet fick man överge. Batteriteknologin visade sig otillräcklig. Bolaget bytte i stället till en hybridmodell, ES-30, med 30 säten.

Uppskjutet flera gånger

Provflygningen av demonstratorplanet, som ursprungligen skulle ske andra kvartalet 2025, har sedan dess skjutits upp minst tre gånger: till slutet av 2025, sedan tidigt 2026, och saknar nu ett fast datum, efter att en vinge behövt byggas om.

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Bolaget har också flyttat huvuddelen av sin verksamhet från Sverige till Kalifornien. Typcertifiering är i dag satt till 2028–2029, tre år senare än ursprungsplanen.

Utvecklingen går framåt

Samtidigt finns konkreta tecken på att utvecklingen faktiskt går framåt, om än långsammare än de mest optimistiska tidslinjerna.

Tyska Vaeridion uppger att dess niositsiga elflygplan skulle kunna operera till en kostnad under 50 cent per passagerarkilometer, jämförbart med ett förstaklassbiljett på tåg, och har säkrat beställningar på 100 flygplan.

Gradvis introduktion

Den mest realistiska bilden är sannolikt en gradvis introduktion snarare än ett genombrott på en gång.

Första generationens elflygplan väntas i praktiken börja med att koppla samman glesbygdsregioner som i dag helt saknar flygförbindelser, till exempel de norska fjordöarna, innan tekniken eventuellt mognar nog för att utmana etablerade kortdistanslinjer som London–Dublin.

Så länge branschen fortsätter leverera konkreta, om än blygsamma, framsteg, finns det goda skäl att tro att elflyg med tiden blir verklighet. Men sannolikt inte till år 2030.

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