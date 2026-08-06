Kommer vi att kunna flyga med el-flyg kortare distanser inom Europa redan i början av 2030-talet. Flera europeiska startupbolag jobbar mot just det målet. Men branschens egen historia, inte minst svenska Heart Aerospace, visar att liknande löften brukar skjutas upp gång på gång. Hur realistiskt är det egentligen?
El-flyg i Europa redan 2030? Så trovärdigt är löftet
I en intervju med Euronews säger Carlos López de la Osa på European Federation for Transport & Environment att el-flyg på kortare distanser i Europa snart kan bli verklighet.
Flera europeiska startupbolag tävlar om att bygga elflygplan som kan flyga upp till 500 kilometer. En räckvidd som enligt EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA skulle täcka en fjärdedel av Europas flyglinjer.
Hybridflyg redo 2029
En räckvidd på 500 kilometer skulle täcka linjer som Stockholm-Köpenhamn, London–Dublin, eller Barcelona–Ibiza.
Holländska Elysian Aircraft, i samarbete med KLM, siktar på ett 90-personers batteriflygplan med 1 000 kilometers räckvidd så tidigt som 2035. Franska Aura Aero vill certifiera ett hybridflygplan för 19 passagerare redan 2029.
Vilja finns, men el-flyg är problematiskt
Det som gör möjligheten med el-flyg komplicerat är fysikens gränser. Konventionellt jetbränsle innehåller omkring 12 000 wattimmar energi per kilo. Dagens bästa litiumbatterier klarar ungefär 250–300 wattimmar per kilo.
Det är en skillnad på över 27 gånger, enligt en forskningsöversikt i Springer Nature.
Bara i labbet än så länge
Branschen räknar med att behöva minst 400 wattimmar per kilo för att regionala plan med fler än 19 säten ska bli ekonomiskt realistiska.
Den omfattningen är fortfarande på testnivå i laboratorier. Det är inte något som används kommersiellt.
Räckvidden ofta sämre än planerat
Ett tidigare forskningsprojekt vid amerikanska ICCT fann att verkliga räckvidder för elflygplan ofta blir betydligt sämre än tillverkarnas egna uppskattningar.
I en analys av ett 19-sitsigt elflygplan beräknade forskarna en maximal räckvidd på omkring 260 kilometer, jämfört med bolagets eget påstående om 400 kilometer.
Svenskt företag siktade på 2026
Historien ger också anledning till försiktighet. Svenska Heart Aerospace, grundat i Göteborg 2018, siktade ursprungligen på att ha sitt 19-sitsiga elflygplan i kommersiell drift redan 2026.
Det målet fick man överge. Batteriteknologin visade sig otillräcklig. Bolaget bytte i stället till en hybridmodell, ES-30, med 30 säten.
Uppskjutet flera gånger
Provflygningen av demonstratorplanet, som ursprungligen skulle ske andra kvartalet 2025, har sedan dess skjutits upp minst tre gånger: till slutet av 2025, sedan tidigt 2026, och saknar nu ett fast datum, efter att en vinge behövt byggas om.
Bolaget har också flyttat huvuddelen av sin verksamhet från Sverige till Kalifornien. Typcertifiering är i dag satt till 2028–2029, tre år senare än ursprungsplanen.
Utvecklingen går framåt
Samtidigt finns konkreta tecken på att utvecklingen faktiskt går framåt, om än långsammare än de mest optimistiska tidslinjerna.
Tyska Vaeridion uppger att dess niositsiga elflygplan skulle kunna operera till en kostnad under 50 cent per passagerarkilometer, jämförbart med ett förstaklassbiljett på tåg, och har säkrat beställningar på 100 flygplan.
Gradvis introduktion
Den mest realistiska bilden är sannolikt en gradvis introduktion snarare än ett genombrott på en gång.
Första generationens elflygplan väntas i praktiken börja med att koppla samman glesbygdsregioner som i dag helt saknar flygförbindelser, till exempel de norska fjordöarna, innan tekniken eventuellt mognar nog för att utmana etablerade kortdistanslinjer som London–Dublin.
Så länge branschen fortsätter leverera konkreta, om än blygsamma, framsteg, finns det goda skäl att tro att elflyg med tiden blir verklighet. Men sannolikt inte till år 2030.