Ny AI avslöjar om du bluffar – men experterna är skeptiska 

Nu försöker artificiell intelligens göra samma jobb.

Under World Series of Poker 2026 använde ESPN ett nytt verktyg som analyserade spelarnas rörelser under direktsändningarna. På tv-skärmen visades bland annat uppgifter om blinkningar, ögonrörelser, hållning och hur spelarna hanterade sina marker.

Utifrån informationen försökte AI bedöma om en spelare satt med en stark hand, väntade på rätt kort – eller bluffade.

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Studerade varje hand

Verktyget har skapats av AI-ingenjören Luke Geel, som arbetar för det amerikanska flygvapnet. Systemet ska ha analyserat samtliga händer som fångades av kamerorna under turneringen och byggt upp en databas över spelarnas beteenden. Detta enligt uppgifter från Wired.

Men det finns ett stort problem: underlaget är litet.

Över 9 000 personer deltog i turneringen, men bara en mindre del spelade vid de tre bord som filmades. Även de spelare som syntes i sändningarna gjorde det under en begränsad tid.

Pokerproffset Michael Gagliano gick själv igenom varje sekund av sändningarna för att leta efter mönster hos sina motståndare. Trots det hade han svårt att hitta information som faktiskt gick att använda.

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”Jag vet inte hur mycket konkret information jag kommer att kunna agera på utifrån det jag såg”, säger han till Wired.

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