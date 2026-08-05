Ett nytt AI-verktyg ska kunna avslöja när pokerspelare bluffar genom att läsa deras kroppsspråk. Under årets största pokerturnering fick tv-tittarna se tekniken ”in action”. Och proffsen? De är långt ifrån övertygade.
Ny AI avslöjar om du bluffar – men experterna är skeptiska
Att kunna läsa motståndaren är, som bekant, en viktig del av poker. En flackande blick, en ovanligt tung suck eller nervösa fingrar som börjar leka med markerna kan i värsta, eller bästa, fall avslöja mer än spelaren egentligen vill.
Nu försöker artificiell intelligens göra samma jobb.
Under World Series of Poker 2026 använde ESPN ett nytt verktyg som analyserade spelarnas rörelser under direktsändningarna. På tv-skärmen visades bland annat uppgifter om blinkningar, ögonrörelser, hållning och hur spelarna hanterade sina marker.
Utifrån informationen försökte AI bedöma om en spelare satt med en stark hand, väntade på rätt kort – eller bluffade.
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Studerade varje hand
Verktyget har skapats av AI-ingenjören Luke Geel, som arbetar för det amerikanska flygvapnet. Systemet ska ha analyserat samtliga händer som fångades av kamerorna under turneringen och byggt upp en databas över spelarnas beteenden. Detta enligt uppgifter från Wired.
Men det finns ett stort problem: underlaget är litet.
Över 9 000 personer deltog i turneringen, men bara en mindre del spelade vid de tre bord som filmades. Även de spelare som syntes i sändningarna gjorde det under en begränsad tid.
Pokerproffset Michael Gagliano gick själv igenom varje sekund av sändningarna för att leta efter mönster hos sina motståndare. Trots det hade han svårt att hitta information som faktiskt gick att använda.
”Jag vet inte hur mycket konkret information jag kommer att kunna agera på utifrån det jag såg”, säger han till Wired.
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Kroppsspråk kan lura AI
Pokerproffsen pekar också på att en spelares kroppsspråk inte alltid avslöjar korten.
En person kan verka självsäker eftersom han tror att handen är stark, trots att den egentligen är svag. Nervositet kan lika gärna bero på de höga insatserna som på vilka kort spelaren har.
Shaun Deeb, som två gånger utsetts till årets WSOP-spelare, menar att kamerorna dessutom missar många signaler.
”Det finns signaler från benen, hur man kontrollerar korten, verbala signaler, andning och puls. Det finns otroligt många tells, och de flesta av dem kan inte fångas av en kamera”, säger han.
ESPN:s AI användes under delar av turneringen, men plockades bort inför finalbordet. Någon förklaring till beslutet gavs inte.
På längre sikt kan tekniken ändå förändra hur pokerspelare studerar sina motståndare. Men Deeb är inte särskilt orolig.
”Jag skulle välja mitt lag framför AI”, säger han. ”Och jag skulle slå vad om det”.
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