Med tunga finansiärer som Toyota, Delta och Boeing i ryggen ställer sig en ny generation flygbolag på startbanan. Testerna i New York, Texas och Florida banar väg för en helt ny luftburen transportmarknad. Även om startpriset på runt 200 dollar per tur riktar sig mot premiumpendlare, är det långsiktiga målet tydligt: att göra den flygande taxin lika prisvärd och tillgänglig som en vanlig taxiresa.
Mångmiljardkampen i skyn – kan eldrivna eVTOL ersätta Uber?
Det har inte riktigt skett ännu, där Dagens PS har beskrivit utvecklingen med eldrivna flygtaxifarkoster, så kallade eVTOL-farkoster, de senaste åren.
I år sker det
Mycket pekar på att 2026 ser ut att bli det stora året då vi kommer se eVTOL-farkoster flyga kors och tvärs över städerna.
Ledande är USA där utvecklingen nu tagit ett stort kliv i rätt riktning.
Ett av de ledande bolagen är amerikanska Joby Aviation, som under våren genomförde provflygningar mellan John F. Kennedy-flygplatsen och Manhattan i New York.
Det är just Joby Aviation som leder racet i nuläget, men det finns även andra bolag som försöker hänga på som Archer, Vertical Aerospace och EHang.
En annan tillverkare är VoloXPro som är utrustad med 18 elektriska motorer och rotorer, och har ett startpris på runt 5,5 miljoner kronor, vilket gör att farkosten hamnar i samma prisklass som en Ferrari.
Kombination av helikoptrar och drönare
eVTOL-flygplan kombinerar egenskaper från helikoptrar och drönare.
De kan lyfta och landa vertikalt men övergår sedan till horisontell flygning, vilket ger högre hastighet och längre räckvidd än traditionella multirotor-drönare. Ambitionen är att erbjuda korta resor inom och mellan städer, exempelvis från flygplatser till stadskärnor, på bara några minuter.
FAA viftar med gröna flaggan
Ytterligare tecken på att 2026 kan bli året då det verkligen tar fart för de nya farkosterna är att den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA nu har valt ut ett antal pilotprojekt där eVTOL-flygplan ska testas i verklig miljö.
Programmet omfattar 26 delstater och ska ge myndigheterna erfarenhet av hur lufttaxitjänster kan fungera i praktiken innan ett bredare kommersiellt införande sker.
Kostsam utveckling
Trots framstegen återstår flera hinder innan lufttaxi blir ett transportmedel vi kan räkna med fullt ut. Certifieringen av flygplanen är både kostsam och tidskrävande, och flera bolag har tvingats skjuta upp sina lanseringsplaner.
Samtidigt har många utvecklare börjat rikta delar av verksamheten mot försvars- och myndighetsmarknaden. Militära tillämpningar innebär ofta kortare certifieringsprocesser och kan ge viktiga intäkter medan de civila systemen färdigställs.
Ekonomin är fortsatt en stor utmaning.
Företagen investerar miljardbelopp i forskning, produktion och certifiering utan att ännu ha någon omfattande kommersiell verksamhet. Investerare följer därför utvecklingen noga och aktiekurserna är fortsatt volatila.
Jämför med elbilarna
Trots osäkerheten är optimismen stor. Förespråkare jämför utvecklingen med de första åren för elbilar – tekniken har funnits länge, men det är först nu som regelverk, batterier och investeringar börjar falla på plats samtidigt.
Paul Sciarra, styrelseordförande för Joby Aviation, är optimistsik när han pratar med Fortune.
”Om man kan verka på platser där helikoptrar inte har kunnat operera – vare sig det beror på säkerhetsaspekter eller bullerhänsyn – förändrar man i grunden vad som är möjligt.”
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