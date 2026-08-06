Mångmiljardkampen i skyn – kan eldrivna eVTOL ersätta Uber?

Kombination av helikoptrar och drönare

eVTOL-flygplan kombinerar egenskaper från helikoptrar och drönare.

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De kan lyfta och landa vertikalt men övergår sedan till horisontell flygning, vilket ger högre hastighet och längre räckvidd än traditionella multirotor-drönare. Ambitionen är att erbjuda korta resor inom och mellan städer, exempelvis från flygplatser till stadskärnor, på bara några minuter.

FAA viftar med gröna flaggan

Ytterligare tecken på att 2026 kan bli året då det verkligen tar fart för de nya farkosterna är att den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA nu har valt ut ett antal pilotprojekt där eVTOL-flygplan ska testas i verklig miljö.

Programmet omfattar 26 delstater och ska ge myndigheterna erfarenhet av hur lufttaxitjänster kan fungera i praktiken innan ett bredare kommersiellt införande sker.

Kostsam utveckling

Trots framstegen återstår flera hinder innan lufttaxi blir ett transportmedel vi kan räkna med fullt ut. Certifieringen av flygplanen är både kostsam och tidskrävande, och flera bolag har tvingats skjuta upp sina lanseringsplaner.

Samtidigt har många utvecklare börjat rikta delar av verksamheten mot försvars- och myndighetsmarknaden. Militära tillämpningar innebär ofta kortare certifieringsprocesser och kan ge viktiga intäkter medan de civila systemen färdigställs.

Ekonomin är fortsatt en stor utmaning.

Företagen investerar miljardbelopp i forskning, produktion och certifiering utan att ännu ha någon omfattande kommersiell verksamhet. Investerare följer därför utvecklingen noga och aktiekurserna är fortsatt volatila.

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Jämför med elbilarna

Trots osäkerheten är optimismen stor. Förespråkare jämför utvecklingen med de första åren för elbilar – tekniken har funnits länge, men det är först nu som regelverk, batterier och investeringar börjar falla på plats samtidigt.

Paul Sciarra, styrelseordförande för Joby Aviation, är optimistsik när han pratar med Fortune.

”Om man kan verka på platser där helikoptrar inte har kunnat operera – vare sig det beror på säkerhetsaspekter eller bullerhänsyn – förändrar man i grunden vad som är möjligt.”

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