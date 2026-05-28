Googles nya AI-agent ska kunna hjälpa användaren med allt från vardagsplanering till köp på nätet. Men när AI börjar agera själv växer också frågan om kontroll, ansvar och misstag.
Google visar upp Gemini Spark – men undviker obekväm fråga
Google presenterar Gemini Spark som nästa steg i bolagets AI-satsning.
Tanken är att användaren inte längre bara ska ställa frågor och få svar, utan kunna lämna över hela uppgifter till en AI-agent som arbetar i bakgrunden.
Det låter effektivt. Gemini Spark ska kunna leta information, jämföra alternativ, hantera digitala uppgifter och i vissa fall hjälpa användaren hela vägen fram till ett köp.
För Google är det en naturlig fortsättning på utvecklingen där AI byggs in i sök, Android, Chrome och företagets övriga tjänster.
Men bakom den imponerande presentationen finns en obekväm fråga. Vad händer när AI-systemet gör fel?
Samtidigt har kritiken mot Googles AI-tjänster vuxit under året.
Tester och analyser har visat att AI-svaren i vissa fall innehåller felaktigheter, missvisande sammanfattningar och påhittad information.
Det gör frågan om ansvar ännu viktigare när Google nu vill låta AI-agenter som Gemini Spark inte bara svara på frågor, utan också agera och fatta beslut åt användarna.
AI går från rådgivare till aktör
Den stora skillnaden mot tidigare AI-tjänster är att Gemini Spark inte bara ska svara. Den ska agera. Det förändrar riskbilden. En chatbot som ger ett dåligt svar kan irritera användaren.
En AI-agent som bokar fel, väljer fel produkt eller genomför ett köp utan att användaren fullt ut förstår processen kan skapa betydligt större problem.
Google betonar säkerhet och användarkontroll. Men ju mer avancerade AI-agenter blir, desto svårare blir det för vanliga användare att överblicka vad systemen faktiskt gör i varje steg.
Bekvämlighet har ett pris
För användaren är lockelsen tydlig. Om AI kan läsa, sortera, jämföra och utföra uppgifter sparas tid.
För företag som Google är vinsten ännu större. Den som kontrollerar AI-agenten kontrollerar också vägen till köp, rekommendationer och digitala beslut.
Det gör Gemini Spark strategiskt viktigt. Google vill inte bara vara platsen där människor söker information.
Bolaget vill bli systemet som hjälper människor att fatta beslut och genomföra dem.
Framtidens internet blir mer automatiserat
Risken är att användaren långsamt flyttas från att själv välja till att godkänna förslag som redan filtrerats fram av AI.
Det kan bli smidigt, men också sårbart. När AI-agenter får större frihet krävs tydligare gränser, bättre insyn och ansvar när något går fel.
Gemini Spark visar därför både Googles styrka och AI-utvecklingens svaghet.
Tekniken blir allt mer kapabel, men frågan om vem som bär ansvaret är fortfarande långt ifrån löst.
