Google visar upp Gemini Spark – men undviker obekväm fråga

Det låter effektivt. Gemini Spark ska kunna leta information, jämföra alternativ, hantera digitala uppgifter och i vissa fall hjälpa användaren hela vägen fram till ett köp.

För Google är det en naturlig fortsättning på utvecklingen där AI byggs in i sök, Android, Chrome och företagets övriga tjänster.

Men bakom den imponerande presentationen finns en obekväm fråga. Vad händer när AI-systemet gör fel?

Samtidigt har kritiken mot Googles AI-tjänster vuxit under året.

Tester och analyser har visat att AI-svaren i vissa fall innehåller felaktigheter, missvisande sammanfattningar och påhittad information.

Det gör frågan om ansvar ännu viktigare när Google nu vill låta AI-agenter som Gemini Spark inte bara svara på frågor, utan också agera och fatta beslut åt användarna.

AI går från rådgivare till aktör

Den stora skillnaden mot tidigare AI-tjänster är att Gemini Spark inte bara ska svara. Den ska agera. Det förändrar riskbilden. En chatbot som ger ett dåligt svar kan irritera användaren.

En AI-agent som bokar fel, väljer fel produkt eller genomför ett köp utan att användaren fullt ut förstår processen kan skapa betydligt större problem.

Google betonar säkerhet och användarkontroll. Men ju mer avancerade AI-agenter blir, desto svårare blir det för vanliga användare att överblicka vad systemen faktiskt gör i varje steg.