AI till reapris – detta får du får för pengarna nu

Dagens PS har följt hur OpenAI samtidigt går åt motsatt håll och vill ta mer betalt för ChatGPT. Att Google nu kryper under femdollarsstrecket gör det hela extra intressant på grund av timingen. Två av världens hetaste AI-bolag drar åt olika håll, precis inför sina förväntade börsnoteringar.

Så ser striden ut mellan de tre jättarna

Google AI Plus kostar 4,99 dollar, eller 47 kronor, per månad. OpenAI:s ChatGPT Plus ligger kvar kring 20 dollar, omkring 190 kronor, alltså fyra gånger mer. Anthropic ligger något lägre på 17 dollar, eller 161 kronor, för sitt plusabonemmang.

Googles styrka är paketeringen. Lagringen delas över Gmail, Drive och Foton och kan användas av upp till sex familjemedlemmar, något de renodlade AI-bolagen inte kan matcha.

Vad det betyder för svenska sparare

Alphabet är en av de mest ägda amerikanska aktierna bland svenska sparare, främst via de globala indexfonder som dominerar fondsparandet.

Aktien har stigit drygt 103 procent på ett år och handlas nära rekordnivåer, med ett börsvärde kring 4 528 miljarder dollar. Realtid har tidigare beskrivit hur AI-racet lyft Alphabet på börsen. För svenska konsumenter blir det seriösa AI-abonnemanget plötsligt billigare, i en tid då allt fler svenskar lutar sig mot AI i privatekonomin.

PS analys Den stora förloraren är inte konsumenten, utan värderingen av OpenAI och Anthropic. Google kan subventionera AI ur en av världens starkaste reklamkassor. De renodlade aktörerna kan inte det. Vår bedömning är att prispressen blir det tyngsta argumentet mot skyhöga AI-värderingar när noteringarna närmar sig. Läs gärna vår jämförelse: OpenAI, Anthropic och Perplexity – vilken IPO ska man satsa på?

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