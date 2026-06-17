Beskedet från Wallenbergs AI-bolag delar experterna

Står fast vid köpråd för aktien

”Vi bedömer att resonemanget är logiskt då FoodTech i stor utsträckning drivs som en fristående verksamhet med begränsade synergier med koncernens kärnverksamhet”, skriver Swedbanks analytiker Victor Forss i en första kommentar.

Han behåller sitt köpråd sedan tidigare på 230 kronor för Wallenbergs aktie som står i 196 kronor nu.

”En avyttring skulle visserligen minska koncernens rapporterade marginal något, eftersom FoodTech har högre lönsamhet än koncernen i övrigt, men vi ser detta som underordnat de strategiska fördelarna och möjligheten att renodla verksamheten”.

”De säljer något väldigt bra”

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Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto, är mer skeptisk enligt Handelsbankens mediekanal EFN.

”Jag har blandade tankar eftersom de säljer något som är väldigt bra, så frågan är om de kan få väldigt bra betalt. Annars säljer man ett affärsområde som har hög tillväxt och bra marginal”.

”Det jag funderar på är om de har något stort förvärv på gång inom datacenterdelen som de vill finansiera med en sådan här avyttring. Det är intressant om de vill köpa något för balansräkningen är lite stretchad och då skulle de kanske kunna göra mer förvärv”, fortsätter han.

Börsen reagerar i alla fall svagt positivt på Wallenbergs besked. Aktien är upp 0,3 procent en halvtimme in i handeln.

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