Världens högsta vindkraftverk klart – men är det lönsamt?  

Måste bli lönsam på sikt

Det landbaserade vindkraftverket ska fånga de starkare och jämnare vindarna på högre höjd, men i slutändan måste tekniken ändå bli lönsam, särskilt om bolaget ska kunna bygga ännu fler höghöjdsvindkraftverk, som man vill göra efter 2030.

”Om man tar hänsyn till den angivna merproduktionen på 300 meters höjd på den här platsen skulle kostnaderna per kilowatt behöva minska med omkring 60 procent för att nå jämförbara elproduktionskostnader med dagens turbiner”, säger Christoph Winkler, forskare vid Forschungszentrum Jülich, ett stort tyskt forskningscentrum inom bland annat energi och klimatteknik.

Motståndet växer mot vindkraft

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Projektet har kostat omkring 30 miljoner euro, motsvarande cirka 330 miljoner kronor, att bygga och utveckla. Det är en kostnad som nu ifrågasätts, särskilt sedan motståndet mot vindkraft växer på många håll i Europa.

Det är dock för tidigt att säga om större turbiner och framtida serietillverkning kan pressa kostnaderna kring liknande projekt.

Vindkraften står nu för omkring 8,5 procent av världens elproduktion, enligt den senaste årsrapporten från energitankesmedjan Ember som gäller 2025.

Under 2025 producerade världens vindkraftverk sammanlagt 2 715 terawattimmar el, en ökning med drygt 8 procent jämfört med året innan.

Fortsätter växa – har fördubblats

Vindkraftens globala elproduktion har därmed mer än fördubblats sedan 2018.

Vindkraften fortsätter att växa, men utvecklingen är ojämn. I vissa länder bromsas nya projekt av höga kostnader, långa tillståndsprocesser och begränsad elnätskapacitet.

Trots den snabba utbyggnaden av vindkraft och andra nya källor som solkraft står fossila källor fortfarande för över hälften av den globala elproduktionen.

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