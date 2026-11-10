Världens högsta vindkraftverk står klart och det ska producera dubbelt så mycket el. Men projektet är väldigt dyrt och experterna frågar sig om det ens är lönsamt.
Världens högsta vindkraftverk klart – men är det lönsamt?
Vi har tidigare berättat om världens högsta vindkraftverk, som började byggas i tyska Schipkau under 2025.
Nu står anläggningen, som även är högre än Eiffeltornet i Paris, färdig.
”På en höjd av 365 meter har vi betydligt mer och mer stabil vind, och vi kommer att generera mer än dubbelt så mycket el jämfört med konventionella vindkraftverk”, uppgav Jochen Großmann, vd för Gicon, företaget bakom projektet.
Det finns dock ett problem i tider som redan dras med höga elkostnader.
Fyra gånger dyrare än vanligt vindkraftverk
Vindkraftverket kostar skjortan – omkring fyra gånger så mycket som ett konventionellt vindkraftverk gjorde 2025, enligt Handelsblatt.
Anläggningen, som heter GICON Höhenwindturm, måste därmed producera en hel del el för att investeringen ska löna sig överhuvudtaget.
Måste bli lönsam på sikt
Det landbaserade vindkraftverket ska fånga de starkare och jämnare vindarna på högre höjd, men i slutändan måste tekniken ändå bli lönsam, särskilt om bolaget ska kunna bygga ännu fler höghöjdsvindkraftverk, som man vill göra efter 2030.
”Om man tar hänsyn till den angivna merproduktionen på 300 meters höjd på den här platsen skulle kostnaderna per kilowatt behöva minska med omkring 60 procent för att nå jämförbara elproduktionskostnader med dagens turbiner”, säger Christoph Winkler, forskare vid Forschungszentrum Jülich, ett stort tyskt forskningscentrum inom bland annat energi och klimatteknik.
Motståndet växer mot vindkraft
Projektet har kostat omkring 30 miljoner euro, motsvarande cirka 330 miljoner kronor, att bygga och utveckla. Det är en kostnad som nu ifrågasätts, särskilt sedan motståndet mot vindkraft växer på många håll i Europa.
Det är dock för tidigt att säga om större turbiner och framtida serietillverkning kan pressa kostnaderna kring liknande projekt.
Vindkraften står nu för omkring 8,5 procent av världens elproduktion, enligt den senaste årsrapporten från energitankesmedjan Ember som gäller 2025.
Under 2025 producerade världens vindkraftverk sammanlagt 2 715 terawattimmar el, en ökning med drygt 8 procent jämfört med året innan.
Fortsätter växa – har fördubblats
Vindkraftens globala elproduktion har därmed mer än fördubblats sedan 2018.
Vindkraften fortsätter att växa, men utvecklingen är ojämn. I vissa länder bromsas nya projekt av höga kostnader, långa tillståndsprocesser och begränsad elnätskapacitet.
Trots den snabba utbyggnaden av vindkraft och andra nya källor som solkraft står fossila källor fortfarande för över hälften av den globala elproduktionen.
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