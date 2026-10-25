Miljöns ljusglimtar 2026 – från Amazonas till solenergi

Även i svenska vatten syns ett trendbrott, där rödingen numera har kommit tillbaka till Vättern.

Vi blir konstant påminda om hur naturen tar stryk genom vår utveckling, men det finns som sagt många ljusglimtar också, där Euronews tar upp några av dem från 2026.

Återhämtning för Amazonas

En sådan är det faktum att ”jordens lungor”, som Amazonas regnskogar ofta kallas, har fått en chans att återhämta sig på sistone.

Enligt Brasiliens regering har avskogningen i Amazonas sjunkit till den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes 1988.

Men mycket står på spel genom landets presidentval som kommer avgöras inom kort – där sittande Luiz Inácio Lula da Silva har gjort mycket för att skydda landets miljö, medan en seger för motståndaren Flávio Bolsonaro ser ut att ha negativa effekter för Amazonas.

Miljöpolitiken, där den nuvarande regeringen i Brasilien uttryckligen har sagt att man ville skydda Amazonas har alltså gett konkreta resultat.

”Minskningen av avskogningen är ingen isolerad händelse och inte heller ett resultat av tur”, uppger Brasiliens miljödepartement.