Allt är inte nattsvart när det gäller det globala miljöarbetet. Det sker många ljusglimtar på området, där Amazonas regnskogar får en andra chans, djurarter som tigern återhämtar sig och solpaneler blir en allt viktigare energikälla.
Miljöns ljusglimtar 2026 – från Amazonas till solenergi
Vi hör ofta om att jordens djurarter snabbt försvinner, och de gör de fortfarande, men trenden har vänt när det gäller en rad arter som har gjort starka återhämtningar. Numera finns det betydligt fler tigrar i Asiens skogar och valar i världshaven – för att nämna två exempel.
Även i svenska vatten syns ett trendbrott, där rödingen numera har kommit tillbaka till Vättern.
Vi blir konstant påminda om hur naturen tar stryk genom vår utveckling, men det finns som sagt många ljusglimtar också, där Euronews tar upp några av dem från 2026.
Återhämtning för Amazonas
En sådan är det faktum att ”jordens lungor”, som Amazonas regnskogar ofta kallas, har fått en chans att återhämta sig på sistone.
Enligt Brasiliens regering har avskogningen i Amazonas sjunkit till den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes 1988.
Men mycket står på spel genom landets presidentval som kommer avgöras inom kort – där sittande Luiz Inácio Lula da Silva har gjort mycket för att skydda landets miljö, medan en seger för motståndaren Flávio Bolsonaro ser ut att ha negativa effekter för Amazonas.
Miljöpolitiken, där den nuvarande regeringen i Brasilien uttryckligen har sagt att man ville skydda Amazonas har alltså gett konkreta resultat.
”Minskningen av avskogningen är ingen isolerad händelse och inte heller ett resultat av tur”, uppger Brasiliens miljödepartement.
Solen tar över
När det gäller energikällor så fortsätter priset på gröna sådana att minska i pris. Solen tar över som en allt viktigare energikälla världen över, och inom EU utgör nu solenergin en fjärdedel av all elproduktion.
Samtidigt har Kinas installerade solenergikapacitet för första gången passerat landets kolkraftskapacitet och på många håll täcker solpaneler allt större ytor på taken – som leder till billigare elräkningar för både privatpersoner och företag.
Det pågår många projekt om hur världen, med en ökande befolkning, ska kunna hitta nya effektiva sätt att minska utsläppen och klimatförändringarna.
Viktiga svampar
Där kommer svampar in i bilden, där forskare bland annat tar reda på hur svamparnas nätverk i marken kan bidra till att lagra kol under längre tid, enligt Communications Earth & Environment.
Vi får ofta höra det är kört för världens korallrev, och visst de har det tufft när haven blir varmare och utfiskningen fortsätter, men det finns samtidigt ljusglimtar. På många håll sätts koraller ut, som har utvecklats i labb, där det visar sig att blekta koraller faktiskt kan återhämta sig betydligt snabbare efter kortvarig kontakt med friska koraller.
Sverige motverkar evighetskemikalier
Sverige visar framfötterna när det gäller kampen mot evighetskemikalier.
Det handlar om PFAS, de svårnedbrytbara kemikalier som finns i bland annat kläder, köksprodukter och brandsläckningsskum.
Sverige har presenterat planer på att förbjuda PFAS i vissa konsumentprodukter redan 2028, före ett eventuellt bredare EU-förbud.
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