Det går snabbt för den globala uppvärmningen – där takten har fördubblats på 15 år. Samtidigt växlar världens länder upp när det gäller att ställa om till hållbar energi – där vi nu lägger om till sol och vind i rekordfart.
Världen växlar upp i gröna energikällor – när jorden snabbt värms upp
Många oroar sig för att världen inte kommer att ställa om till gröna energikällor, men det racet pågår redan sedan många år tillbaka. Förra året stod sol för mer än 25 procent av hela världens energitillväxt och körde om smutsiga källor som gas och kol i ett historiskt skifte.
Kina, som tidigare förlitat sig på kol för att driva sin industri framåt, låter numera solen göra det jobbet, och har samtidigt passat på att exportera billiga solpaneler till jordens alla hörn.
Jorden blir varmare
Visst temperaturen i världen blir i genomsnitt varmare, det visar många mätningar, där varje decennium sedan 2010 blir 0,36 grader varmare. Det är dubbelt så fort som ökningen låg på mellan 1970 och 2010, enligt Science Alert.
Nya siffror visar dock att omställningen till hållbara källor, framförallt solenergi, håller jämna steg med temperaturökningen.
Förra året stod hållbara energikällor för runt en tredjedel av världens samlade energi, och visst är det fortfarande smutsig energi som leder, men utvecklingen går i rätt riktning och det sker snabbt.
Tio år tidigare låg den gröna siffran på mindre än en fjärdedel av den totala energimixen.
AI äter upp vinsten – eller?
Samtidigt riskerar AI-boomen att äta upp en del av klimatvinsterna eftersom det krävs ofantliga mängder energi till alla nybyggda datacenter. USA har runt 5 400 datacenter, mer än tio gånger så många som något annat land.
Det är också ett land som satsar på och leder AI-utvecklingen, där andelen förnybar el väntas öka från 24 procent 2025 till 27 procent 2027, trots den växande AI-industrin. Det bevisar därmed att det går att få ner utsläppen trots mer AI, genom smarta satsningar – där AI kan spela en stor roll i att hjälpa energisektorn att minska utsläppen genom effektivisering, enligt IEA.
Även den oberoende energitankesmedjan Ember pekar på en historisk förändring.
Enligt organisationens rapport från april 2026 kunde tillväxten inom ren elproduktion täcka hela den globala ökningen av efterfrågan på elektricitet under 2025.
Det innebar att elproduktionen från fossila bränslen sammantaget inte behövde öka.
Samarbete krävs
Världens länder måste dock samarbeta över gränserna och även inom ländernas gränser måste samarbetes skalas upp.
”För att uppnå de utsläppsminskningar och samhällsförändringar som krävs, i den takt och omfattning som behövs, måste vi genomföra genomgripande förändringar av hur energi produceras, våra konsumtionsmönster, livsmedelssystem, ekonomiska prioriteringar och samhällsstyrning. Förändringarna måste också bidra till att skydda den biologiska mångfalden”, säger Christopher Wolf, en amerikansk klimatforskare vid forskningsorganisationen Terrestrial Ecosystems Research Associates.
”Utan dessa förändringar kommer vi inte att kunna stabilisera klimatsystemet och minska risken för att passera farliga brytpunkter i jordens klimatsystem.”
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