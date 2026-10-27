Världen växlar upp i gröna energikällor – när jorden snabbt värms upp

Kina, som tidigare förlitat sig på kol för att driva sin industri framåt, låter numera solen göra det jobbet, och har samtidigt passat på att exportera billiga solpaneler till jordens alla hörn.

Jorden blir varmare

Visst temperaturen i världen blir i genomsnitt varmare, det visar många mätningar, där varje decennium sedan 2010 blir 0,36 grader varmare. Det är dubbelt så fort som ökningen låg på mellan 1970 och 2010, enligt Science Alert.

Nya siffror visar dock att omställningen till hållbara källor, framförallt solenergi, håller jämna steg med temperaturökningen.

Förra året stod hållbara energikällor för runt en tredjedel av världens samlade energi, och visst är det fortfarande smutsig energi som leder, men utvecklingen går i rätt riktning och det sker snabbt.

Tio år tidigare låg den gröna siffran på mindre än en fjärdedel av den totala energimixen.