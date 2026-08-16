Greentech-vinterns svenska offer – ”politisk ignorans”

Klimatfrågan har kallnat de senaste åren och det slår hårt mot svenska Doconomy vars omsättning har halverats.
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Trots värmeböljor och rasande skogsbränder, som kopplas till klimatförändringar, har intresset för en välmående planet svalnat.
Svenska Doconomy har tagit fram verktyg för banker och betalföretag som underlättar för konsumenter att se vilken klimatpåverkan deras köp har.
Men utsläppen av koldioxid har hamnat i skuggan av andra samhällsfrågor trots värmerekord och klimatflyktingar.
Det får direkt negativ effekt på Doconomys affärer.
Vd:n Inget karate-år för hållbarhet
”2025 var inget karate-år för hållbarhet och det har drabbat många bolag i sektorn. Hållbarhet handlar om långsiktighet och vi försöker anpassa oss efter bästa förmåga”, säger bolagets vd och medgrundare Mathias Wikström till Breakit, som berättar att företagets omsättning nästan halverades till under 17 miljoner kronor förra året.
Det här är en följd av att klimatfrågan inte längre står lika högt på agendan, vilket Mathias Wikström beklagar och anser bero på ”konflikt och politisk ignorans”.
Bolaget har, framgår det, tagit in över 800 miljoner kronor i finansiering och det dramatiska tappet i intäkterna förklaras också med att största kundavtalet förhandlats om.
Det nämns som den primära orsaken till raset i omsättningen.
Över en halv miljard back på fyra år
Doconomy gjorde, enligt Breakit, en rörelseförlust på 150 miljoner kronor 2025 och att den siffran var något bättre än året före.
Antalet anställda krympte betänkligt, från 44 till 23, och på fyra år uppgår de ackumulerade förlusterna före skatt nu långt över en halv miljard kronor.
Det här sätter press på balansräkningen, trots en kapitalinjektion på nästan 400 miljoner kronor för bara drygt ett par år sedan.
I år har impactbolaget, framgår det, tillförts nästan 23 miljoner kronor via konvertibler, alltså lån som senare omvandlas till aktier.
Investerarna och ägarna har dock villkorat att vissa krav infrias, och Mathias Wikström hävdar att man redan uppfyllt dessa kriterier.
Nedskärningar och fack-förhandlingar
Bland ägarna till Doconomy finns Ålandsbanken, som uppges vara största ägare med 12 procent av aktierna, samt Ikeasfärens Ingka Investment, schweiziska bankjätten UBS och Mastercard.
För att leva upp till kraven från investerarna fortsätter företaget skära i sina kostnader och exakt hur många som blir kvar av de anställda är oklart. Förhandlingar med facket pågår.
Doconomys vd tycker att det är sorgligt med uppsägningarna, och han är också märkbart bekymrad över att klimatfrågan inte har större prioritet, även om vissa framsteg kan skönjas i USA och hos vissa banker och försäkringsbolag.
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Frustrerad: Går med röven in i framtiden
Han vågar inte, skriver Breakit, garantera att bolaget lyckas nå ett positivt kassaflöde utan ytterligare finansiering.
Att de politiska makthavarna inte engagerar sig mer i klimatfrågan anser han är frustrerande, eller som han uttrycker det: ”det finns ett politiskt ledarskap som går med röven in i framtiden”.
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