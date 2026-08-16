Greentech-vinterns svenska offer – ”politisk ignorans”

Över en halv miljard back på fyra år

Doconomy gjorde, enligt Breakit, en rörelseförlust på 150 miljoner kronor 2025 och att den siffran var något bättre än året före.

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Antalet anställda krympte betänkligt, från 44 till 23, och på fyra år uppgår de ackumulerade förlusterna före skatt nu långt över en halv miljard kronor.

Det här sätter press på balansräkningen, trots en kapitalinjektion på nästan 400 miljoner kronor för bara drygt ett par år sedan.

I år har impactbolaget, framgår det, tillförts nästan 23 miljoner kronor via konvertibler, alltså lån som senare omvandlas till aktier.

Investerarna och ägarna har dock villkorat att vissa krav infrias, och Mathias Wikström hävdar att man redan uppfyllt dessa kriterier.

Nedskärningar och fack-förhandlingar

Bland ägarna till Doconomy finns Ålandsbanken, som uppges vara största ägare med 12 procent av aktierna, samt Ikeasfärens Ingka Investment, schweiziska bankjätten UBS och Mastercard.

För att leva upp till kraven från investerarna fortsätter företaget skära i sina kostnader och exakt hur många som blir kvar av de anställda är oklart. Förhandlingar med facket pågår.

Doconomys vd tycker att det är sorgligt med uppsägningarna, och han är också märkbart bekymrad över att klimatfrågan inte har större prioritet, även om vissa framsteg kan skönjas i USA och hos vissa banker och försäkringsbolag.

Se klippet: Doconomy: ”Sverige håller på att tappa ledartröjan inom hållbarhet” Realtid

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Frustrerad: Går med röven in i framtiden

Han vågar inte, skriver Breakit, garantera att bolaget lyckas nå ett positivt kassaflöde utan ytterligare finansiering.

Att de politiska makthavarna inte engagerar sig mer i klimatfrågan anser han är frustrerande, eller som han uttrycker det: ”det finns ett politiskt ledarskap som går med röven in i framtiden”.

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