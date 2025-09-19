AI gör nu ett stort insteg i Googles webbläsare Chrome, vilket Google beskriver som den mest betydande uppgraderingen någonsin.
Google lanserar AI-monster i Chrome
De nya funktionerna, som alla drivs av artificiell intelligens, ska göra webbläsaren smartare, säkrare och mer användarvänlig. Även om vissa av funktionerna kan vara till stor hjälp, har andra en prislapp som kan avskräcka de flesta användare.
Gemini-assistenten tar plats i webbläsaren
En av de mest synliga förändringarna är införandet av en Gemini-knapp i skrivbordsversionen av webbläsaren. Knappen öppnar en ruta där användare kan ställa frågor och få sammanfattningar av innehållet i sina öppna flikar, skriver Ars Technica.
För Android-användare finns liknande funktioner redan på systemnivå, men Google meddelar att en motsvarande integration av Gemini snart kommer till Chrome för Apples iOS-enheter.
Gemini är inte begränsat till en enstaka flik, utan kan arbeta med innehållet i alla öppna flikar samtidigt.
Det kan även integreras med andra Google-tjänster som Kalender och YouTube, och har förmågan att söka igenom historik baserat på vaga minnesbilder.
Ett nytt sätt att söka på nätet
Googles AI-läge, som gradvis blir standard för webbsökningar, kommer nu att kunna startas direkt från Chromes adressfält, den så kallade omnibaren.
Även om det fortfarande finns en knapp att trycka på för att aktivera AI-läget, är det enkelt att byta från traditionella sökningar.
Adressfältet kommer också att få en ny funktion som kallas ‘fråga om denna sida’, där Chrome kan föreslå relevanta frågor och visa svaren i en sidopanel. Svaren kommer att inledas med en AI-översikt, som gör det möjligt att ställa följdfrågor direkt i AI-läget.
Enligt en källa skiljer sig AI-läget från traditionell sökning genom att direkt presentera sammanfattad information istället för att bara leda användaren till en hemsida.
Detta kan potentiellt spara tid för den som söker snabba svar på komplexa frågor.
AI för en säkrare surfupplevelse
Artificiell intelligens används även för att förstärka Chromes säkerhetsfunktioner. Gemini-verktyg har redan kunnat identifiera vanliga bedrägerier relaterade till teknisk support. En uppdaterad version av Gemini Nano ska nu utökas för att kunna upptäcka falska virusvarningar och oäkta tävlingar med priser.
Chromes inbyggda lösenordshanterare, som redan varnar för komprometterade lösenord, får nu en uppgradering som gör det möjligt att automatiskt byta ut dem med ett enda klick. Det återstår dock att se hur smidigt detta kommer att fungera i praktiken.
Agenter som utför uppgifter åt dig
En av de mest avancerade funktionerna som Google planerar att lägga till är “agentic control”, vilket innebär att Chrome kommer att kunna utföra flerstegsuppgifter på uppdrag av användaren.
Exempelvis kan användare be den att “schemalägga en tid hos frisören” eller “beställa matvaror”, och agenten ska då automatiskt utföra de nödvändiga stegen. Det har dock funnits utmaningar med liknande system från andra företag, som har varit både långsamma och kostsamma att använda.
Exempelvis kostar OpenAI:s ‘Operator’ upp till cirka 2 200 svenska kronor i månaden.
Google har ännu inte gett några detaljer om hur deras lösning kommer att vara prismässigt, eller om den kommer att vara exklusiv för betalande prenumeranter, men källor rapporterar att det finns en prissättning på 25 amerikanska dollar per användare och månad, vilket motsvarar ungefär 275 svenska kronor.
Nu kan AI söka, boka och betala din resa på en och samma gång
Medan AI-utvecklingen fortsätter att ta stora kliv framåt, introducerar Google nu en ny och öppen standard som syftar till att förändra hur vi handlar på
En framtid full av möjligheter
De flesta av dessa nya AI-funktioner förväntas bli tillgängliga för alla Chrome-användare under de kommande veckorna. Trots att Googles agentbaserade assistent kanske inte är bättre än konkurrenternas, kommer den stora spridningen av Chrome att göra tekniken tillgänglig för en betydligt bredare publik.
Frågan kvarstår dock om Google kommer att vara villiga att låta miljarder människor experimentera med en potentiellt dyr modell.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
