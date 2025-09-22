Dagens PS
Därför sparkar Google ut Financial Times

Google behöver dra åt svångremmen och drar ner på prenumerationer.

Åsa Wallenrud

Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Du vet när man försöker snåla in på utgifterna i slutet av månaden och det första man drar ner på är streamingtjänsterna?

Exakt så verkar det vara för Google nu.

Trots att de omsätter miljarder, rapporteras det att teknikjätten har dragit in sin prenumeration på tidningen Financial Times.

Det kan låta som en skitsak, men det speglar en större trend av kostnadsbesparingar inom företaget, skriver TechCrunch och Bloomberg.

När jätten måste spara in

Tänk dig att du har massor av pengar, men ändå letar efter varje litet sätt att spara en slant. Precis så verkar Google tänka. De har nyligen dragit ner på sin prenumeration på Financial Times, och källor säger att fler tidningar kan vara nästa på tur.

Det här sker trots att Googles ägarbolag, Alphabet, rapporterade en saftig vinst på över 1 biljon svenska kronor för andra kvartalet. Finanschefen Anat Ashkenazi har tidigare sagt att de ska “dra åt svångremmen lite mer”, och det verkar hon mena på riktigt.

Dessa snåla beslut kommer samtidigt som Google ligger i fejd med stora nyhetsförläggare.

Det handlar inte om enstaka prenumerationer som sparas, utan om en princip.

Trots att Alphabet går bra så behöver Google göra uppoffringar.

Förläggarna är inte nådiga mot Google

Samtidigt som Google snålar in på tidningar, upplever nyhetsbolag en trafikminskning från Googles sökningar. Enligt en branschrapport har trafiken till förläggare sjunkit med 10 procent bara mellan maj och juni i år.

Stora spelare som CNN och Business Insider har rapporterat ännu större nedgångar.

Den skyldiga?

Googles nya AI-funktion “AI Overviews”, som ger användaren en sammanfattning av sökresultatet direkt på Googlesidan. Enligt en studie från Pew Research har funktionen minskat klickfrekvensen till externa sidor med upp till 69 procent.

VD:n för People Inc., Neil Vogel, gick ut och kallade Google en “bad actor” och anklagade dem för att använda samma bot för att träna sin AI som de använder för sin sökmotor.

Han menar att den gamla överenskommelsen – där Google tar innehåll i utbyte mot att skicka trafik – är bruten. Det är som att erbjuda en kompis en fika men sedan bara ge dem smulor.

Mediegigantens larm: Googles nya AI stjäl vår trafik

Googles AI-sammanfattningar skadar mediejättars affärsmodeller. Nu stäms techbolaget för olaglig användning av nyhetsinnehåll. En av världens största

Reddit vill ha bättre betalt för sin data

I den här striden försöker också en annan plattform, Reddit, att få mer betalt för sin data. Reddit har redan ett avtal med Google och OpenAI där de får betalt för att deras innehåll används för att träna AI.

Men nu anser Reddit att de är mer värdefulla än vad de ursprungliga avtalen ger dem. Deras unika diskussioner och inlägg är guld värda för AI-modellerna.

Reddit vill nu ha ett nytt avtal med Google och OpenAI som ger dem mer betalt allteftersom deras data blir viktigare för AI-svar. De vill också att trafiken från Google ska leda till att fler personer blir aktiva användare på Reddit, inte bara tillfälliga besökare.

Med andra ord: de vill inte bara ha betalt, de vill växa. Det återstår att se om de kan förhandla fram en ny deal.

Kaos på europeiska flygplatser efter cyberattack

Flygpassagerare vid stora europeiska flygplatser, inklusive Heathrow, Bryssel och Berlin, drabbades av stora förseningar under helgen. Anledningen är en

Åsa Wallenrud


Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]






