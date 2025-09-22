Du vet när man försöker snåla in på utgifterna i slutet av månaden och det första man drar ner på är streamingtjänsterna?
Därför sparkar Google ut Financial Times
Mest läst i kategorin
Kaos på europeiska flygplatser efter cyberattack
Flygpassagerare vid stora europeiska flygplatser, inklusive Heathrow, Bryssel och Berlin, drabbades av stora förseningar under helgen. Anledningen är en misstänkt cyberattack mot ett it-system som används för incheckning, vilket tvingade flygbolagen att gå över till manuella rutiner, skriver The Guardian. Misstänkt cyberattack lamslog flygplatser En misstänkt cyberattack mot it-företaget Collins Aerospace, som levererar teknik för …
Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto
PayPal har presenterat en ny funktion som omdefinierar hur man skickar och tar emot pengar mellan privatpersoner. Den nya tjänsten, som kallas PayPal Links, kompletterar företagets existerande funktion PayPal Me, som kommer att fortsätta finnas kvar som ett sätt att dela sin profilinformation och förenkla att bli hittad och betald. Enligt TechCrunch förklarar företaget att …
Därför sparkar Google ut Financial Times
Du vet när man försöker snåla in på utgifterna i slutet av månaden och det första man drar ner på är streamingtjänsterna? Exakt så verkar det vara för Google nu. Trots att de omsätter miljarder, rapporteras det att teknikjätten har dragit in sin prenumeration på tidningen Financial Times. Det kan låta som en skitsak, men …
Varningen: Här är telefonerna som slutar fungera 2025
Ett nytt år är kommet och med det slutar många populära telefoner att fungera. Står din med på listan? Flera telefoner riskerar att sluta fungera inom kort när 2G- och 3G-näten gradvis stängs ner. Denna övergång är en del av en större satsning på att modernisera teknologin för att möta dagens krav på snabbare och …
Exakt så verkar det vara för Google nu.
Trots att de omsätter miljarder, rapporteras det att teknikjätten har dragit in sin prenumeration på tidningen Financial Times.
Det kan låta som en skitsak, men det speglar en större trend av kostnadsbesparingar inom företaget, skriver TechCrunch och Bloomberg.
När jätten måste spara in
Tänk dig att du har massor av pengar, men ändå letar efter varje litet sätt att spara en slant. Precis så verkar Google tänka. De har nyligen dragit ner på sin prenumeration på Financial Times, och källor säger att fler tidningar kan vara nästa på tur.
Det här sker trots att Googles ägarbolag, Alphabet, rapporterade en saftig vinst på över 1 biljon svenska kronor för andra kvartalet. Finanschefen Anat Ashkenazi har tidigare sagt att de ska “dra åt svångremmen lite mer”, och det verkar hon mena på riktigt.
Dessa snåla beslut kommer samtidigt som Google ligger i fejd med stora nyhetsförläggare.
Det handlar inte om enstaka prenumerationer som sparas, utan om en princip.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Förläggarna är inte nådiga mot Google
Samtidigt som Google snålar in på tidningar, upplever nyhetsbolag en trafikminskning från Googles sökningar. Enligt en branschrapport har trafiken till förläggare sjunkit med 10 procent bara mellan maj och juni i år.
Stora spelare som CNN och Business Insider har rapporterat ännu större nedgångar.
Den skyldiga?
Googles nya AI-funktion “AI Overviews”, som ger användaren en sammanfattning av sökresultatet direkt på Googlesidan. Enligt en studie från Pew Research har funktionen minskat klickfrekvensen till externa sidor med upp till 69 procent.
VD:n för People Inc., Neil Vogel, gick ut och kallade Google en “bad actor” och anklagade dem för att använda samma bot för att träna sin AI som de använder för sin sökmotor.
Han menar att den gamla överenskommelsen – där Google tar innehåll i utbyte mot att skicka trafik – är bruten. Det är som att erbjuda en kompis en fika men sedan bara ge dem smulor.
Mediegigantens larm: Googles nya AI stjäl vår trafik
Googles AI-sammanfattningar skadar mediejättars affärsmodeller. Nu stäms techbolaget för olaglig användning av nyhetsinnehåll. En av världens största
Reddit vill ha bättre betalt för sin data
I den här striden försöker också en annan plattform, Reddit, att få mer betalt för sin data. Reddit har redan ett avtal med Google och OpenAI där de får betalt för att deras innehåll används för att träna AI.
Men nu anser Reddit att de är mer värdefulla än vad de ursprungliga avtalen ger dem. Deras unika diskussioner och inlägg är guld värda för AI-modellerna.
Reddit vill nu ha ett nytt avtal med Google och OpenAI som ger dem mer betalt allteftersom deras data blir viktigare för AI-svar. De vill också att trafiken från Google ska leda till att fler personer blir aktiva användare på Reddit, inte bara tillfälliga besökare.
Med andra ord: de vill inte bara ha betalt, de vill växa. Det återstår att se om de kan förhandla fram en ny deal.
Kaos på europeiska flygplatser efter cyberattack
Flygpassagerare vid stora europeiska flygplatser, inklusive Heathrow, Bryssel och Berlin, drabbades av stora förseningar under helgen. Anledningen är en
Missa inte:
Cyberattack mot stora modehus – kunders data stulen. Realtid
Ny elbil tar storslam i säkerhetstest – ett tryggt köp. E55
Dolda kostnader vid bostadsköp – så mycket extra kan det kosta. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Porsche stora sänket på Europas börser
Tyska lyx- och sportbilstillverkaren Porsche har dragit ner sina lönsamhetsprognoser för 2025, det drabbar aktien hårt. Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport. Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent. Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den …
Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken
Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig. Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion. Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av. Missa inte: Så sparar svenskarna nu – …
Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden. Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi. Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt …
Här läcker stränderna metan
Forskare har hittat stränder i Danmark och Australien som läcker metan. Det bådar inte gott för klimatet menar experterna. Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält. Metan påverkar klimatet Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …