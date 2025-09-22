Därför sparkar Google ut Financial Times

Exakt så verkar det vara för Google nu.

Trots att de omsätter miljarder, rapporteras det att teknikjätten har dragit in sin prenumeration på tidningen Financial Times.

Det kan låta som en skitsak, men det speglar en större trend av kostnadsbesparingar inom företaget, skriver TechCrunch och Bloomberg.

När jätten måste spara in

Tänk dig att du har massor av pengar, men ändå letar efter varje litet sätt att spara en slant. Precis så verkar Google tänka. De har nyligen dragit ner på sin prenumeration på Financial Times, och källor säger att fler tidningar kan vara nästa på tur.

Det här sker trots att Googles ägarbolag, Alphabet, rapporterade en saftig vinst på över 1 biljon svenska kronor för andra kvartalet. Finanschefen Anat Ashkenazi har tidigare sagt att de ska “dra åt svångremmen lite mer”, och det verkar hon mena på riktigt.

Dessa snåla beslut kommer samtidigt som Google ligger i fejd med stora nyhetsförläggare.

Det handlar inte om enstaka prenumerationer som sparas, utan om en princip.

Trots att Alphabet går bra så behöver Google göra uppoffringar. (Foto: Cess Idul on Unsplash)