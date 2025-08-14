Experten: Ethereum stiger med 430 procent

Det är inte första gången Standard Chartered-analytikern Geoff Kendrick, som även är chef för storbankens digitala tillgångar, uttalar sig optimistiskt kring kryptovalutor.

I februari uppgav Geoff Kendrick att värdet på världens största kryptovaluta bitcoin kommer ligga på 500 000 dollar om tre år, allstå i slutet på 2028.

En värdeökning på runt 400 procent med andra ord.

Nu går Standard Chartered-experten ut igen med ett nytt uttalande, denna gång handlar det om en annan kryptovaluta – ethereum, ETH.

Ethereum stiger med 430 procent

Kendrick tror att ETH kommer nå 25 000 dollar före 2028, vilket isåfall innebär en uppgång på 430 procent från dagens nivå på 4 700 dollar.

Vid årskiftet förväntas den näst största krypton nå upp till 7 500 dollar, vilket i sig innebär ett styrkelyft på 60 procent om det nu sker, enligt Finansavisen.

De ljusa ETH-prognoserna beror framför allt på tre saker menar Kendrick.