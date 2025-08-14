Standard Chartered-experten Geoff Kendrick är rejält optimistisk kring ethereum som han tror stiger med hela 430 procent inom tre år. Det beror på en rad faktorer – bland annat på ny amerikansk lagstiftning.
Experten: Ethereum stiger med 430 procent
Det är inte första gången Standard Chartered-analytikern Geoff Kendrick, som även är chef för storbankens digitala tillgångar, uttalar sig optimistiskt kring kryptovalutor.
I februari uppgav Geoff Kendrick att värdet på världens största kryptovaluta bitcoin kommer ligga på 500 000 dollar om tre år, allstå i slutet på 2028.
En värdeökning på runt 400 procent med andra ord.
Nu går Standard Chartered-experten ut igen med ett nytt uttalande, denna gång handlar det om en annan kryptovaluta – ethereum, ETH.
Ethereum stiger med 430 procent
Kendrick tror att ETH kommer nå 25 000 dollar före 2028, vilket isåfall innebär en uppgång på 430 procent från dagens nivå på 4 700 dollar.
Vid årskiftet förväntas den näst största krypton nå upp till 7 500 dollar, vilket i sig innebär ett styrkelyft på 60 procent om det nu sker, enligt Finansavisen.
De ljusa ETH-prognoserna beror framför allt på tre saker menar Kendrick.
Grönt ljus från Trump
Det handlar om att Trumps regering har gett krypto grönt ljus och att amerikansk lagstiftning därmed öppnar för bredare användning av stablecoins.
Efterfrågan är samtidigt stark från både ETH-treasurybolag och ETF:er, eller börshandlade fonder.
ETH-treasurybolag, som köper ethereum för att hålla det i balansräkningen, blir allt fler, vilket är ett tecken på ett kryptovänligare klimat.
“Vi höjer våra ETH-prisprognoser för att återspegla dessa starkt positiva drivkrafter”, uppger Kendrick.
Så både ETH-bolag och ETF:er satsar på att köpa upp allt mer av den populära krypton, och det är i spåren av det som Standard Chartered ser flera hundra procents avkastning i ethereum de kommande åren, framför sig.
