Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally

Peter Thiel-backade Bullish ska till börsen – och ger Bitcoin en skjuts mot rekordnivåer.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Bitcoin touchar rekordnivåer efter helgens kryptorally. En uppmärksammad börsintroduktion och en ny Trump-affär ger bränsle åt marknaden.

Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli.

“Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia och det momentumet avtar inte”, säger Markus Thielen, CEO för analysfirman 10x Research till CNBC. “Oavsett om ekonomin förblir stark eller går in i en recession, är floden av ny skuld en medvind för reala tillgångar som bitcoin och guld.”

Bitcoins utveckling den senaste fem dagarna är dramatiskt. Rallyt fortsatte på måndag förmiddag, amerikansk tid, men föll sedan tillbaka något. Källa: Google Ekonomi

Kryptobörsen gör IPO i veckan

En annan katalysator är veckans börsintroduktionen av kryptobörsen Bullish, stödd av miljardären Peter Thiel. På måndagen höjde bolaget beloppet man tar in i samband med noteringen till nästan en miljard dollar. Enligt Reuters innebär det en värdering på närmare 5 miljarder dollar.

Bullish grundades 2021 och har profilerat sig som en institutionellt inriktad handelsplattform. Under ledning av tidigare börschefen i New York, Tom Farley, har företaget expanderat genom att köpa kryptonyhetssajten CoinDesk och databolaget CCData.

De senaste dagarnas uppgångar för kryptovalutor märktes även på Ether. Valutan passerade 4 300 dollar för första gången sedan december 2021.

Trumpfamiljen i ny kryptoaffär

Samtidigt presenterade kryptoföretaget World Liberty Financial, grundat av Trump-familjen, på måndagen ett avtal värt 1,5 miljarder dollar. Det börsnoterade teknikbolaget ALT5 Sigma ska sälja aktier och använda intäkterna för att köpa $WLFI, en kryptovaluta skapad av World Liberty.

Som en del av affären får World Liberty aktier i ALT5 i utbyte mot $WLFI-mynt värda 750 miljoner dollar. Eric Trump går in i ALT5:s styrelse och Zach Witkoff, medgrundare till World Liberty och son till en av Donald Trumps rådgivare, blir styrelseordförande.

Kryptotrend bland bolagen

Affären följer en växande trend där börsnoterade bolag köper stora mängder digitala valutor. De blir därmed ett alternativ för indirekta investeringar i krypto. Ett känt exempel är teknikbolaget Strategy som byggt upp ett enormt Bitcoininnehav, och vars aktiekurs numera speglar kryptomarknadens prisrörelser.

