Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally

Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli.

“Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia och det momentumet avtar inte”, säger Markus Thielen, CEO för analysfirman 10x Research till CNBC. “Oavsett om ekonomin förblir stark eller går in i en recession, är floden av ny skuld en medvind för reala tillgångar som bitcoin och guld.”

Bitcoins utveckling den senaste fem dagarna är dramatiskt. Rallyt fortsatte på måndag förmiddag, amerikansk tid, men föll sedan tillbaka något. Källa: Google Ekonomi

Kryptobörsen gör IPO i veckan

En annan katalysator är veckans börsintroduktionen av kryptobörsen Bullish, stödd av miljardären Peter Thiel. På måndagen höjde bolaget beloppet man tar in i samband med noteringen till nästan en miljard dollar. Enligt Reuters innebär det en värdering på närmare 5 miljarder dollar.

Bullish grundades 2021 och har profilerat sig som en institutionellt inriktad handelsplattform. Under ledning av tidigare börschefen i New York, Tom Farley, har företaget expanderat genom att köpa kryptonyhetssajten CoinDesk och databolaget CCData.

Läs även: Vändningen: JPMorgan kan tänka sig krypto som säkerhet för lån

De senaste dagarnas uppgångar för kryptovalutor märktes även på Ether. Valutan passerade 4 300 dollar för första gången sedan december 2021.