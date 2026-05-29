Bitcoin under 73 000 dollar: Marknaden ignorerar Trumps löften

Trump lyfte åter fram USA som världens framtida kryptocentrum och gav sitt stöd till den så kallade CLARITY Act, ett lagförslag som ska skapa tydligare regler för digitala tillgångar.

Bitcoin stabiliserades först, men föll därefter till som lägst 72 474 dollar.

Det visar att investerarna nu kräver mer än stora ord från Washington.

Nedgången kommer dessutom i ett läge där makroekonomiska risker åter hamnat i fokus.

Högre räntor under längre tid, osäkerhet kring global tillväxt och minskad riskaptit har gjort investerare mer försiktiga även mot kryptotillgångar.

När kapital söker sig till säkrare placeringar blir bitcoin ofta en av de första tillgångarna som pressas, trots positiva nyheter från både politiskt håll och kryptobranschen.

Regler räcker inte längre

Under tidigare uppgångsfaser har kryptomarknaden reagerat starkt på politiska löften om tydligare regler. Den här gången ser bilden annorlunda ut.

Marknaden präglas av vinsthemtagningar, svagare riskaptit och trötthet efter den kraftiga uppgången tidigare under året.

Mycket av den så kallade Trumphandeln verkar redan ha prisats in.

När förväntningarna redan ligger högt krävs konkreta kapitalflöden för att driva nästa uppgång. Just nu pekar flera signaler åt motsatt håll.