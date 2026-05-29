Donald Trump vill göra USA till världens kryptocentrum. Men Bitcoin svarar med fallande kurser, vinsthemtagningar och växande oro.
Bitcoin under 73 000 dollar: Marknaden ignorerar Trumps löften
Bitcoin föll kortvarigt under 73 000 dollar trots nya kryptovänliga signaler från Donald Trump. Det är en viktig markering från marknaden.
Den politiska entusiasmen som tidigare räckte för att lyfta digitala tillgångar verkar inte längre ha samma kraft.
Trump lyfte åter fram USA som världens framtida kryptocentrum och gav sitt stöd till den så kallade CLARITY Act, ett lagförslag som ska skapa tydligare regler för digitala tillgångar.
Bitcoin stabiliserades först, men föll därefter till som lägst 72 474 dollar.
Det visar att investerarna nu kräver mer än stora ord från Washington.
Nedgången kommer dessutom i ett läge där makroekonomiska risker åter hamnat i fokus.
Högre räntor under längre tid, osäkerhet kring global tillväxt och minskad riskaptit har gjort investerare mer försiktiga även mot kryptotillgångar.
När kapital söker sig till säkrare placeringar blir bitcoin ofta en av de första tillgångarna som pressas, trots positiva nyheter från både politiskt håll och kryptobranschen.
Regler räcker inte längre
Under tidigare uppgångsfaser har kryptomarknaden reagerat starkt på politiska löften om tydligare regler. Den här gången ser bilden annorlunda ut.
Marknaden präglas av vinsthemtagningar, svagare riskaptit och trötthet efter den kraftiga uppgången tidigare under året.
Mycket av den så kallade Trumphandeln verkar redan ha prisats in.
När förväntningarna redan ligger högt krävs konkreta kapitalflöden för att driva nästa uppgång. Just nu pekar flera signaler åt motsatt håll.
ETF-flödena oroar
Den mest känsliga punkten är ETF-marknaden. Spotfonderna för bitcoin har blivit en viktig temperaturmätare för institutionellt intresse.
Enligt Bloomberg har bitcoin-ETF haft utflöden på omkring 1,2 miljarder dollar den senaste veckan.
BlackRocks IBIT noterade dessutom ett utflöde på över 520 miljoner dollar under en enskild handelsdag.
Det är en tydlig signal om att investerare minskar risken snarare än ökar exponeringen.
Svagt läge för nya köpare
Glassnode pekar samtidigt på att många kortsiktiga bitcoinägare har ett genomsnittligt inköpspris kring 78 000 dollar.
När kursen faller under den nivån ökar pressen på investerare som nyligen köpt in sig.
Det kan förstärka nedgången om fler väljer att sälja för att begränsa förluster.
För bitcoin innebär det att nästa fas blir avgörande.
Trump kan fortfarande ge kryptobranschen politiskt stöd, men marknaden visar nu att stöd inte automatiskt betyder stigande priser.
Bitcoin behöver nya köpare, starkare flöden och förnyad övertygelse. Just nu saknas alla tre.
