Bullish gör kryptosuccé på Wall Street

Bullish-aktien steg kraftigt under premiärhandeln och bolaget blev därmed en av de största börsintroduktionerna i den amerikanska kryptosektorns historia.

“Bullish kom ut med en attraktiv inledande värdering, och investerarna svarade genom att aggressivt bjuda upp den”, säger Jeff Zell, senior researchanalytiker på IPO Boutique till Reuters.

Bullish grundades 2021 och har profilerat sig som en institutionellt inriktad handelsplattform. Under ledning av tidigare börschefen i New York, Tom Farley, har företaget expanderat genom att köpa kryptonyhetssajten CoinDesk och databolaget CCData.

PayPal-grundaren och techinvesteraren Peter Thiel är en av de tidiga ägarna i Bullish – som på onsdagen gjorde en stark debut på börsen.

Fortsatt stark handel på Wall Street

Bullish börsdebut sammanföll med en positiv onsdag på Wall Street. S&P 500-indexet lyfte med 0,3 procent. Även tekniktunga Nasdaq steg svagt och Dow Jones storbolagsindex stängde upp med 1 procent

Starkt drivande för börshandel var ett förnyat hopp om en räntesänkning. Sannolikheten för att Fed ska sänka räntan vid sitt nästa möte i september bedöms nu vara så gott som 100 procent, enligt CME Groups FedWatch-verktyg. Bakgrunden är att ny inflationsstatistik för juli visade en måttlig prisökning, kombinerat med kommentarer från finansminister Scott Bessent.

Bullish tog in 1,11 miljarder dollar i nytt kapital i samband med börsintroduktionen. Enligt Bloomberg övertecknades erbjudandet mer än 20 gånger, och bland de större investerarna som visat intresse inför noteringen fanns BlackRock och Ark Invest.

Stark institutionell inriktning

Bland storägarna i Bullish finns Brendan Blumer, grundare av blockkedjeföretaget Block One, samt kända profiler som PayPal-grundaren Peter Thiel.

En stor del av kapitalet som togs in vid börsnoteringen kommer, enligt bolaget, att konverteras till stablecoins. Det är en sektor som vuxit snabbt efter att USA infört ett regelverk för kryptovalutor kopplade till amerikanska dollarn.

