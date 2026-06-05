Bitcoin fortsätter falla: "Plötsligt blivit omodern"

Kryptovalutan har inte varit under 60 000 dollar sedan september 2024, enligt CNBC.

Stora utflöden från ETF:er

Flera faktorer ligger bakom nedgången, rapporterar Reuters. Investerare har i allt högre grad flyttat kapital från kryptovalutor till snabbväxande AI-bolag och kommande högprofilerade börsintroduktioner. Samtidigt har stora utflöden från bitcoin-ETF:er signalerat ett svagare intresse för kryptomarknaden.

Ytterligare oro skapades när Strategy, bolaget som länge varit en av världens största företagsägare av bitcoin, genomförde en mindre försäljning av sitt innehav, skriver Wall Street Journal. Även om försäljningen var begränsad tolkades den av marknaden som ett tecken på minskat förtroende och bidrog till den negativa sentimentet.

Sedan toppnoteringen över 126 000 dollar under 2025 har bitcoin tappat ungefär hälften av sitt värde.

Kryptovalutans roll som ett alternativ till traditionella tillgångar har försvagats i takt med att institutionella investerare fått större inflytande över marknaden.

”Lärorikt att se”

Därmed har en del av narrativet kring bitcoin som en oberoende alternativ tillgång försvagats, likaså narrativet om en ny gyllene framtid för kryptovalutor med Donald Trump som president.

”Det är lärorikt att se hur tillgångar kan få det kämpigt när de går från att vara månadens trendigaste till att plötsligt blivit omodern”, skriver Mark Dowding, investeringschef för räntebärande tillgångar på RBC BlueBay Asset Management, i ett blogginlägg enligt Reuters.

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