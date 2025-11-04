Dagens PS
Bitcoin fortsätter falla – närmar sig smärtsam nivå

Bitcoin har tappat rejält i värde senaste tiden. (Bild: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Bitcoin har brutit igenom en viktig stödnivå och väcker farhågor om en djupare nedgång mot 100 000 dollar, i en bred kryptonedgång som drabbat hela marknaden.

Den ledande kryptovalutan föll under 106 000 dollar under asiatiska handelstimmar och bröt igenom en nivå som erbjudit stöd vid flera tillfällen de senaste veckorna, skriver Bloomberg.

Bitcoin handlas nu kring 100 769 dollar, den lägsta nivån sedan juni. Det innebär en nedgång på 20 procent från rekordnivån som nåddes för en månad sedan.

Större altcoins har följt med i fallet. Ether sjönk med så mycket som 6,6 procent, medan solana föll till 157 dollar, den lägsta nivån sedan 3 augusti. Ether nådde också sin lägsta nivå sedan augusti, och XRP föll till en tre veckors lägstanivå.

Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök

På fredagseftermiddagen, svensk tid, hällde Donald Trump bensin på det pyrande handelskriget. Marknaden reagerade kraftigt, inte minst gällande Bitcoin.

Vändpunkt i oktober

Vändpunkten kom i mitten av oktober, när en brutal våg av likvidationer utplånade miljarder i upptrissade positioner. Sedan dess har handlare hållit sig vid sidan av.

Intresset i Bitcoin-terminer ligger fortfarande långt under nivåerna före kraschen. Den totala likvidationssiffran för tisdagen uppgår till 1 miljard dollar, enligt Coinglass.

Det är en betydande minskning från rekordet på cirka 19 miljarder dollar som utplånades den 10 oktober.

“Bitcoins nedgång speglar en marknadsstruktur som fortfarande kämpar med den psykologiska överhänget från oktobers massiva likvidationshändelse”, säger Chris Newhouse, forskningschef på Ergonia, till Bloomberg.

Teknisk analys pekar nedåt

Bitcoins värdering skiftar nu fokus till området 100 000–101 000 dollar, enligt Markus Thielen, grundare av 10x Research, skriver Coindesk.

En penetrering där kan öppna dörren för en djupare dykning nära 94 000 dollar, eller till och med en full återgång mot 85 000 dollar. Det är den maximala smärtzonen som också sammanfaller med starkt stöd på blockchain-nivå, säger Thielen.

“Även om en sådan rörelse skulle vara extrem, förblir nedsiderisken begränsad så länge bitcoin håller sig över sin rådande nedåtgående trendlinje”, säger han.

Köpare håller sig borta

Optionshandlare har byggt upp betydande säkringar mot ytterligare nedgång, där säljoptioner som löper ut i slutet av november med lösenpriset 80 000 dollar ser mest efterfrågan, enligt kryptobörsen Deribit som ägs av Coinbase.

Både Bitcoin- och Ether-ETF:er har haft utflöden under den senaste månaden. Vilket signalerar en avkylning i investerarnas efterfrågan efter en stark utveckling tidigare i år.

Ethereum-flödena är på väg mot fem veckor i rad av utflöden, den längsta perioden sedan mars.

BitcoinKryptovaluta
