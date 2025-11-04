Bitcoin fortsätter falla – närmar sig smärtsam nivå

Den ledande kryptovalutan föll under 106 000 dollar under asiatiska handelstimmar och bröt igenom en nivå som erbjudit stöd vid flera tillfällen de senaste veckorna, skriver Bloomberg.

Bitcoin handlas nu kring 100 769 dollar, den lägsta nivån sedan juni. Det innebär en nedgång på 20 procent från rekordnivån som nåddes för en månad sedan.

Större altcoins har följt med i fallet. Ether sjönk med så mycket som 6,6 procent, medan solana föll till 157 dollar, den lägsta nivån sedan 3 augusti. Ether nådde också sin lägsta nivå sedan augusti, och XRP föll till en tre veckors lägstanivå.

Vändpunkt i oktober

Vändpunkten kom i mitten av oktober, när en brutal våg av likvidationer utplånade miljarder i upptrissade positioner. Sedan dess har handlare hållit sig vid sidan av.

Intresset i Bitcoin-terminer ligger fortfarande långt under nivåerna före kraschen. Den totala likvidationssiffran för tisdagen uppgår till 1 miljard dollar, enligt Coinglass.

Det är en betydande minskning från rekordet på cirka 19 miljarder dollar som utplånades den 10 oktober.

“Bitcoins nedgång speglar en marknadsstruktur som fortfarande kämpar med den psykologiska överhänget från oktobers massiva likvidationshändelse”, säger Chris Newhouse, forskningschef på Ergonia, till Bloomberg.