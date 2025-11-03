Dagens PS
Trump om benådad kryptomiljardär: ”Vem är det?”

Trump
Kryptomiljardäfren Changpeng Zhao benådades av Donald Trump, men Trump påstår sig inte veta vem det är. (Foto: AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Åklagare har sagt att den (ö)kände multimiljardären i krypto orsakat ”betydande skada på USA:s nationella säkerhet”, men Donald Trump påstår sig inte veta vem det är trots att han benådat honom.

Det är Changpeng Zhao, som satt fängslad i fyra månader i USA och tidigare var vd för och medgrundare av kryptobörsen Binance, som Donald Trump säger sig inte vem det är.

Ändå har den amerikanska presidenten benådat Changpeng Zhao, mest känd som ”CZ”. 

Det var förra månaden, berättar BBC, vilket Dagens PS också uppmärksammade då.

Trump: Vet inte vem han är

Men när den amerikanska presidenten fick frågan i CBS News ”60 Minutes”, som sändes på söndagen och är nyhetspartner med brittiska BBC, varför han benådat Zhao svarade Trump:

”Okej, är ni redo? Jag vet inte vem han är”.

Det enda presidenten kände till om Binance tidigare vd var, påstod han, att han hört att affärsmannen tydligen fallit offer för en ”häxjakt” från USA:s tidigare president Joe Biden.

Zhao har erkänt sig skyldig till att ha möjliggjort penningtvätt 2023.

Han har, förutom fängelsestraffet som han dömdes till, gått med på att avgå som vd för Binance, som uppges ha haft kopplingar till Trumps projekt inom digital valuta.

Kallat det krig mot kryptovalutor

I samband med att han benådades av Trumps administration beskrev Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt det tidigare åtalet mot Changpeng Zhao under Biden som ett ”krig mot kryptovaluta”.

Hon avfärdade att benådningen av ex-vd:n för Binance låg i Trumps ekonomiska intressen. Trump har bara använt sina konstitutionella befogenheter att göra rättvisa av det som Biden-administrationen gjort fel, enligt Leawitt.

Under CBS-intervjun deklarerade Trump att USA måste ta tätpositionen för kryptovalutor för att inte Kina och andra rivaliserande länder på området ska ta ledningen.

Har benådat andra kryptoaktörer

Binance är fortfarande den största kryptobörsen i världen, konstaterar BBC och berättar att Trumps administrationen tidigare även stoppat en bedrägeriutredning mot kryptoentreprenören Justin Sun sedan han investerat i Trumpfamiljens kryptoföretag World Liberty Financial.

Även ett andra stora kryptoaktörer som anklagats för penningtvätt, då har det handlat om grundarna av kryptobörsen BitMEX, har tidigare benådats av Donald Trump. 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

