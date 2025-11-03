Trump om benådad kryptomiljardär: ”Vem är det?”

Det är Changpeng Zhao, som satt fängslad i fyra månader i USA och tidigare var vd för och medgrundare av kryptobörsen Binance, som Donald Trump säger sig inte vem det är.

Ändå har den amerikanska presidenten benådat Changpeng Zhao, mest känd som ”CZ”.

Det var förra månaden, berättar BBC, vilket Dagens PS också uppmärksammade då.

Läs mer: “Kryptokungen” benådas av Trump – presidenten drar in enorma summor på krypto DagensPS

Trump: Vet inte vem han är

Men när den amerikanska presidenten fick frågan i CBS News ”60 Minutes”, som sändes på söndagen och är nyhetspartner med brittiska BBC, varför han benådat Zhao svarade Trump:

”Okej, är ni redo? Jag vet inte vem han är”.

Det enda presidenten kände till om Binance tidigare vd var, påstod han, att han hört att affärsmannen tydligen fallit offer för en ”häxjakt” från USA:s tidigare president Joe Biden.

Zhao har erkänt sig skyldig till att ha möjliggjort penningtvätt 2023.

ANNONS

Läs även: ”Korruption på hög nivå”: Trump benådar dömd kryptochef Realtid

Han har, förutom fängelsestraffet som han dömdes till, gått med på att avgå som vd för Binance, som uppges ha haft kopplingar till Trumps projekt inom digital valuta.