Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt

Barry Silbert, som han heter, var med i startgroparna som entreprenör inom krypto. Han har gjort sig känd som en förespråkare för ”digitalt guld” och för lanseringarna av Coindesk och Grayscale.

Under en konferens arrangerad av Fortune, Brainstrom tech i Utah, USA, avslöjade han sin senaste passion inom kryptovalutor, berättar affärsmagasinet.

Gurun: Här är nästa stora våg inom krypto

”Jag tror att nästa stora våg inom krypto kommer att vara konvergensen av AI och krypto”, sade Barry Silbert, som är vd för kryptokonglomeratet Digital Currency Group, under en paneldebatt.

Projektet kallas Bittensor och uppges vara en decentraliserad marknadsplats för AI som grundats av en tidigare Google-ingenjör.

Silbert är så exalterad, skriver Fortune, att han själv startat ett nytt företag (Yuma) med tillhörande kryptovaluta.

Han vill därigenom ”öppna upp utvecklingen och tillgången till AI”, förklarade han från scen och tillade att Bitensor-projektet möjliggör detta.