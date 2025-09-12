Dagens PS
Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt

Miljardären och bitcoin-pionjären som artikeln handlar om talar sig varm om senaste krypto-projekten. Han är exalterad. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Miljardären var en av de tidiga investerarna i bitcoin och nu berättar han passionerat om vad han tror blir nästa stora våg inom krypto.

Barry Silbert, som han heter, var med i startgroparna som entreprenör inom krypto. Han har gjort sig känd som en förespråkare för ”digitalt guld” och för lanseringarna av Coindesk och Grayscale.

Under en konferens arrangerad av Fortune, Brainstrom tech i Utah, USA, avslöjade han sin senaste passion inom kryptovalutor, berättar affärsmagasinet.

Gurun: Här är nästa stora våg inom krypto

”Jag tror att nästa stora våg inom krypto kommer att vara konvergensen av AI och krypto”, sade Barry Silbert, som är vd för kryptokonglomeratet Digital Currency Group, under en paneldebatt.

Projektet kallas Bittensor och uppges vara en decentraliserad marknadsplats för AI som grundats av en tidigare Google-ingenjör.

Silbert är så exalterad, skriver Fortune, att han själv startat ett nytt företag (Yuma) med tillhörande kryptovaluta.

Han vill därigenom ”öppna upp utvecklingen och tillgången till AI”, förklarade han från scen och tillade att Bitensor-projektet möjliggör detta.

Var tidigt en klippa inom finanssektorn

Han har inte varit så uppspelt som är nu sedan bitcoin såg dagens ljus.

Barry Silbert har tidigare jobbat inom finanssektorn. Han fick sin börsmäklarlicens redan vid 17 års ålder och har upplevt när både Enron och Worldcom fick omkull.

2004 grundade han en second hand-plattform för handel med alternativa tillgångar. Han sålde sedan sin verksamhet till Nasdaq, framgår det.

2012 upptäckte han bitcoin, vilket gjorde att han startade Digital Currensy Group med dotterbolaget Coindesk, som senare avyttrades till kryptobörsen Bullish.

Jämför projektet med internets genombrott

Även kryptohandels- och utlåningsavdelningen Genesis och krypto-ETF-utgivaren Grayscale är den entusiastiske miljardären pappa till.

Grayscale ansökte i juli konfidentiellt om att börsnoteras, berättar Fortune som minns att Silberts kryptoimperium var hårt ansatt under den så kallade kryptovintern efter kryptobörsen FTX:s krasch.

Men kryptogurun reste sig på nytt och är nu högaktuell inom decentraliserad AI kopplad till krypto och där olika projekt får hjälp att använda Bittensors nätverk för sina AI-applikationer.

”På samma sätt som internet var informationens världsomspännande väv, skapar Bittensor intelligensens världsomspännande väv”, enligt Silbert.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

