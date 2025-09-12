Miljardären var en av de tidiga investerarna i bitcoin och nu berättar han passionerat om vad han tror blir nästa stora våg inom krypto.
Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Kanonrapport från svenska börsraketen: "Stark tillväxt"
Börsraketen är upp 110 procent senaste året och resultatet i dagens rapport överträffade marknadens förväntningar med råge. ”Med en augustiförsäljning som för första gången översteg en miljard kronor har vi lyckats bibehålla ett starkt momentum i försäljningen”, skriver vd:n Kristofer Tonström i kvartalsrapporten. Läs även: Aktiefonder fortsätter locka när börsen hackar – Dagens PS Aktien …
Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?
Techinvesteraren Tommy Jacobson tycker att Spotify-chefen Daniel Eks agerande väcker frågan om han tänker göra sorti som vd för den svenska musiksuccén. Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året. Tommy Jacobson: ”Konstiga signaler” Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus …
Börsgurun tror på ”vansinnig värdering” för Klarna
Trots att Klarna rusade i börsdebuten på Wall Street i New York har aktien potential att göra en ”vansinnig” kursresa i positivt mening, enligt CNBC:s Jim Cramer. Cramer hissar Klarna till skyarna efter börsentrén i USA. Att aktien stack i väg upp med snudd på 15 procent saknar betydelse, det finns mer att krama ur …
Barry Silbert, som han heter, var med i startgroparna som entreprenör inom krypto. Han har gjort sig känd som en förespråkare för ”digitalt guld” och för lanseringarna av Coindesk och Grayscale.
Under en konferens arrangerad av Fortune, Brainstrom tech i Utah, USA, avslöjade han sin senaste passion inom kryptovalutor, berättar affärsmagasinet.
Gurun: Här är nästa stora våg inom krypto
”Jag tror att nästa stora våg inom krypto kommer att vara konvergensen av AI och krypto”, sade Barry Silbert, som är vd för kryptokonglomeratet Digital Currency Group, under en paneldebatt.
Projektet kallas Bittensor och uppges vara en decentraliserad marknadsplats för AI som grundats av en tidigare Google-ingenjör.
Silbert är så exalterad, skriver Fortune, att han själv startat ett nytt företag (Yuma) med tillhörande kryptovaluta.
Han vill därigenom ”öppna upp utvecklingen och tillgången till AI”, förklarade han från scen och tillade att Bitensor-projektet möjliggör detta.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Var tidigt en klippa inom finanssektorn
Han har inte varit så uppspelt som är nu sedan bitcoin såg dagens ljus.
Barry Silbert har tidigare jobbat inom finanssektorn. Han fick sin börsmäklarlicens redan vid 17 års ålder och har upplevt när både Enron och Worldcom fick omkull.
2004 grundade han en second hand-plattform för handel med alternativa tillgångar. Han sålde sedan sin verksamhet till Nasdaq, framgår det.
2012 upptäckte han bitcoin, vilket gjorde att han startade Digital Currensy Group med dotterbolaget Coindesk, som senare avyttrades till kryptobörsen Bullish.
Jämför projektet med internets genombrott
Även kryptohandels- och utlåningsavdelningen Genesis och krypto-ETF-utgivaren Grayscale är den entusiastiske miljardären pappa till.
Grayscale ansökte i juli konfidentiellt om att börsnoteras, berättar Fortune som minns att Silberts kryptoimperium var hårt ansatt under den så kallade kryptovintern efter kryptobörsen FTX:s krasch.
Men kryptogurun reste sig på nytt och är nu högaktuell inom decentraliserad AI kopplad till krypto och där olika projekt får hjälp att använda Bittensors nätverk för sina AI-applikationer.
”På samma sätt som internet var informationens världsomspännande väv, skapar Bittensor intelligensens världsomspännande väv”, enligt Silbert.
Läs även: Spår ny “guldrusch” med stablecoins som draglok DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Orden i jobbannonsen som avslöjar en dålig arbetsplats
“Expert”, “snabbt tempo” och “rockstjärna”. Bakom de till synes positiva orden kan det dölja sig en ohälsosam arbetsmiljö. Arbetsmarknaden är tuff.? I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan. Det betyder att tusentals människor just nu scrollar …
Telias vd i stor intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster
Är Patrik Hofbauer mannen som ska få fart på den i decennier underpresterande folkaktien Telia? Han har i alla fall fått en stark start med en börsuppgång på dryga 36 procent sedan han klev på rollen den första februari i fjol. Men hur ska ska de dryga 420 000 aktieägarna få avkastning framåt? I en …
Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer
En ny rapport från Saco studentråd visar på förändringar bland studentföräldrar. Organisationen vill nu se politiska reformer. Aldrig på nästan tio år har andelen studentföräldrar varit så låg. Rapporten från Sacos studentråd visar på pressad ekonomi, ökade avhopp och stora skillnader mellan länen. Missa inte: Amerikaner har inte råd att gå i pension. Dagens PS …
Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt
Miljardären var en av de tidiga investerarna i bitcoin och nu berättar han passionerat om vad han tror blir nästa stora våg inom krypto. Barry Silbert, som han heter, var med i startgroparna som entreprenör inom krypto. Han har gjort sig känd som en förespråkare för ”digitalt guld” och för lanseringarna av Coindesk och Grayscale. Under …
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid
Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får det stora konsekvenser för Sverige. Tyskland är Sveriges största handelspartner och den tyska bilindustrin gör stora och tunga affärer med svenska underleverantörer. Och samtidigt kämpar de tyska biljättarna ytterst för sin …