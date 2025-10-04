Dagens PS
Dagensps.se
Fintech

Bitcoin rusar mot rekordnivå – "Uptober" levererar 

Bitcoin
Bitcoin närmar sig rekordnivåer (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

Bitcoin närmar sig sitt högsta pris någonsin efter en fem dagar lång kursrusning. Analytiker talar om ett nytt lyft, men varnar också för att uppgången kan vara bräcklig.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen, konstaterar CNN.

Och glädjeruset fortsätter. 

Uptober lever upp till sitt namn 

Bitcoin har fått en flygande start på oktober. Under veckan har priset stigit till nästan 124 000 dollar, bara några hundra dollar från den rekordnivå som sattes i mitten av augusti, rapporterar Fortune.

För entusiaster i kryptovärlden lever månaden upp till sitt smeknamn ”Uptober”, då Bitcoin ofta stiger kraftigt under hösten. 

Den senaste uppgången kommer trots oron på aktiemarknaden efter den amerikanska regeringens nedstängning.

Bitcoin
Under veckan har priset stigit till nästan 124 000 dollar (Foto: Pexels)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

JPMorgan spår 165 000 dollar

En rapport från JPMorgan bidrog till optimismen på torsdagen. Bankens analytiker tror att Bitcoin kan nå 165 000 dollar innan årets slut. Enligt rapporten ser de kryptovalutan som ett skydd mot devalvering av traditionella valutor, något som lockat fler investerare.

ANNONS

De menar också att Bitcoin fortfarande är undervärderad jämfört med guld, som länge varit en annan favorit bland investerare som söker trygghet i oroliga tider.

Även andra kryptovalutor har hängt med i uppgången – Ethereum har stigit nära 9 procent den senaste veckan till omkring 4 500 dollar.

Varning för bräcklig uppgång

Men inte alla delar den positiva bilden. Alex Blume, vd för investeringsrådgivaren Two Prime, beskriver utvecklingen som ett ”precarious rally” – en osäker uppgång driven av förväntningar snarare än faktiska värden.

Han pekar på att även aktiemarknaden stiger, delvis tack vare Federal Reserves räntesänkningar. Enligt Blume innebär det att ”det i princip inte finns något annat sätt att förutse framtiden än mer sedelpressande – något som gynnar Bitcoin”. 

Lättnader i USA:s kryptoregler

Samtidigt fortsätter USA:s finansmyndigheter att öppna upp för digitala tillgångar. 

SEC har nyligen godkänt nya börshandlade fonder (ETF:er) kopplade till kryptovalutor som XRP och Solana, och tillåter även fler finansiella företag att förvara kunders kryptotillgångar.

Men inte alla inom myndigheten är överens. Kommissionären Caroline Crenshaw varnar för att den nya tolkningen kan utsätta investerare för risker:

ANNONS

”Jag fruktar att investerares tillgångar kan falla mellan stolarna”, skrev hon i ett uttalande tidigare i veckan.

Hos Realtid kan du läsa mer om Bitcoins rekordrusning.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinKryptovalutorRekord
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS