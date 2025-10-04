Bitcoin rusar mot rekordnivå – "Uptober" levererar 

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

JPMorgan spår 165 000 dollar

En rapport från JPMorgan bidrog till optimismen på torsdagen. Bankens analytiker tror att Bitcoin kan nå 165 000 dollar innan årets slut. Enligt rapporten ser de kryptovalutan som ett skydd mot devalvering av traditionella valutor, något som lockat fler investerare.

De menar också att Bitcoin fortfarande är undervärderad jämfört med guld, som länge varit en annan favorit bland investerare som söker trygghet i oroliga tider.

Även andra kryptovalutor har hängt med i uppgången – Ethereum har stigit nära 9 procent den senaste veckan till omkring 4 500 dollar.

Varning för bräcklig uppgång

Men inte alla delar den positiva bilden. Alex Blume, vd för investeringsrådgivaren Two Prime, beskriver utvecklingen som ett ”precarious rally” – en osäker uppgång driven av förväntningar snarare än faktiska värden.

Han pekar på att även aktiemarknaden stiger, delvis tack vare Federal Reserves räntesänkningar. Enligt Blume innebär det att ”det i princip inte finns något annat sätt att förutse framtiden än mer sedelpressande – något som gynnar Bitcoin”.

Lättnader i USA:s kryptoregler

Samtidigt fortsätter USA:s finansmyndigheter att öppna upp för digitala tillgångar.

SEC har nyligen godkänt nya börshandlade fonder (ETF:er) kopplade till kryptovalutor som XRP och Solana, och tillåter även fler finansiella företag att förvara kunders kryptotillgångar.

Men inte alla inom myndigheten är överens. Kommissionären Caroline Crenshaw varnar för att den nya tolkningen kan utsätta investerare för risker:

”Jag fruktar att investerares tillgångar kan falla mellan stolarna”, skrev hon i ett uttalande tidigare i veckan.

Hos Realtid kan du läsa mer om Bitcoins rekordrusning.