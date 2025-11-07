Hybridkriget från Ryssland intensifieras mot väst och Sverige är särskilt utsatt efter Nato-inträdet menar Must-chefen.
Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp
Rysslands påverkansoperationer mot väst blir allt mer aggressiva och Sverige står nu i skottlinjen. Dagens PS har tidigare skrivit om hur cyberangrepp i Europa ökat lavinartat de senaste åren. Det konstaterar nu även Must-chefen Thomas Nilsson i en intervju med Dagens Industri, och varnar för ökande rysk desperation i takt med att kriget i Ukraina drar ut på tiden.
”Ryssland betalar ett högt pris för sin krigföring. Det kan göra att de blir mer angelägna, desperata och beredda att ta större risker”, säger Nilsson till DI.
Läs även: Must: Då kan Ryssland angripa Nato
Hybridattacker – från cyberangrepp till desinformation
Hybridkrigföring omfattar allt från sabotage av infrastruktur till cyberangrepp och desinformation.
Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, riktas attacker i ökande grad mot svenska mål kopplade till stödet till Ukraina, men också civila sektorer som industri och energi.
Rysslands ökade riskbenägenhet beror enligt Thomas Nilsson på att Moskva inte nått sina militära mål i Ukraina. Must har även noterat hur ryska aktörer använder svenska inrikesfrågor, som gängkriminalitet, i desinformationskampanjer för att underminera tilliten till staten.
Liknande observationer görs av Säkerhetspolisen, Säpo, som nyligen varnade för en förhöjd risk för påverkansoperationer inför valet 2026.
”Vi måste bygga motståndskraft”
Sveriges höga grad av digitalisering och energiberoende gör landet särskilt sårbart. Enligt Nilsson handlar mycket av Musts arbete om att identifiera vad som är skyddsvärt och stärka samhällets förmåga att hantera cyber- och informationsangrepp.
”Ju mer vi vet om hotet, desto bättre kan vi skydda oss”, säger han i intervjun med DI.
Must bedömer att hybridkrigföringen inte bara kommer att fortsätta utan också fördjupas. Förutom Ryssland pekas även Kina och Iran ut som betydande aktörer bakom de ökande hoten mot Sverige.
Valpåverkan nästa stora prövning för Must
Med ett svenskt riksdagsval i horisonten ser Must en tydlig risk för försök till valpåverkan, något som redan noterats i flera EU-länder. Enligt en rapport från EU-kommissionen är desinformation ett av de snabbast växande säkerhetshoten i Europa.
”Vi bedömer att hybridkrigföringen kommer att bli än djupare och allvarligare”, säger Thomas Nilsson.
Sverige står väl rustat, men kampen mot hybridkrigföring kräver ständig vaksamhet. Ett arbete som, enligt Must, aldrig blir helt färdigt.
Missa inte: Så jobbar Kina för att påverka dig
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
