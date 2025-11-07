Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp

Rysslands påverkansoperationer mot väst blir allt mer aggressiva och Sverige står nu i skottlinjen. Dagens PS har tidigare skrivit om hur cyberangrepp i Europa ökat lavinartat de senaste åren. Det konstaterar nu även Must-chefen Thomas Nilsson i en intervju med Dagens Industri, och varnar för ökande rysk desperation i takt med att kriget i Ukraina drar ut på tiden.

”Ryssland betalar ett högt pris för sin krigföring. Det kan göra att de blir mer angelägna, desperata och beredda att ta större risker”, säger Nilsson till DI.

Läs även: Must: Då kan Ryssland angripa Nato

Hybridattacker – från cyberangrepp till desinformation

Hybridkrigföring omfattar allt från sabotage av infrastruktur till cyberangrepp och desinformation.

Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, riktas attacker i ökande grad mot svenska mål kopplade till stödet till Ukraina, men också civila sektorer som industri och energi.

Rysslands ökade riskbenägenhet beror enligt Thomas Nilsson på att Moskva inte nått sina militära mål i Ukraina. Must har även noterat hur ryska aktörer använder svenska inrikesfrågor, som gängkriminalitet, i desinformationskampanjer för att underminera tilliten till staten.

Dansk polis utanför Kastrup efter larm om drönare tidigare i höst. (Foto: Steven Knap/AP/TT)

Liknande observationer görs av Säkerhetspolisen, Säpo, som nyligen varnade för en förhöjd risk för påverkansoperationer inför valet 2026.