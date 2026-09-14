Människans framtid ligger i rymden menar en tysk professor. Enorma generationsskepp är vad som krävs för att låta mänskligheten kolonisera nya planeter.
Gigantiska rymdskepp kan bli nyckeln för att kolonisera rymden
Jordens befolkning ökar med ungefär 70 miljoner personer per år. Och varje år kommer ”World overshoot day” tidigare. Många visionärer, bland annat Elon Musk, blickar mot rymden för att säkra mänsklighetens framtid.
Men till skillnad från Musk, som ställt in siktet på Mars, finns det andra som menar att vi behöver resa längre – väldigt mycket längre – för att hitta vår nästa Jord.
Att resa till andra stjärnsystem är en monumental uppgift som kanske till och med är omöjlig, men en tysk professor vid namn Andreas Hein menar, enligt Bild, att ”Vi måste tänka på framtiden, så att den så småningom kan bli verklighet”.
Rymdskepp för flera generationer
Hein, som är professor i rymd- och flygteknik, har lagt mer än ett decennium på att forska på hur de mest avlägsna rymdresorna skulle kunna möjliggöras av så kallade generationsskepp.
Det handlar om enorma farkoster där människor kan leva under århundraden. Resan till andra solsystem skulle vara så lång att de första passagerarna aldrig får se målet, istället blir det deras barn eller barnbarn som till slut når fram.
Men att möjliggöra sådana resor kräver att skeppen fungerar som egna små samhällen. Bland idéerna hittas allt från annat roterande bostadsdelar som ska skapa konstgjord gravitation till gröna områden som både kan bidra med mat och göra den långvariga resan mer uthärdlig.
2011 startade han projektet Hyperion med syftet att utforska hur de gigantiska farkosterna skulle kunna se ut och fungera.
Chrysalis livnär 1000 människor i 250 år
Ett av de mest genomarbetade förslagen är Chrysalis, som vann Hyperions designtävling 2025. Konceptet är utvecklat för omkring 1000 människor och en resa på 250 år till en potentiellt beboelig planet.
Chrysalis beskrivs som en modulär farkost där bostäder, odlingar och andra funktioner kan integreras i samma struktur. I ritningarna har man även tagit hänsyn till att både kunna underhålla och bygga om skeppet efter behov – extra vikt har man lagt vid att skydda passagerarna från den kosmiska strålningen.
Tanken är alltså inte bara att bygga ett skepp som kan hålla människor vid liv, utan ett samhälle som kan fungera i flera hundra år utan kontakt med jorden. Kunskap och teknik måste kunna föras vidare mellan generationerna, samtidigt som de som föds ombord måste kunna leva ett fungerande liv långt från den planet där resan började.
”Det svåraste, men också mest intressanta och stimulerande, var att fundera på hur människorna ombord skulle leva och se på sin tillvaro över flera generationer”, kommenterar teamet bakom vinnarkonceptet i en intervju.
Flera av Hyperions koncept kommer att visas upp vid en rymdkonferens i Venedig i december i år. Där ska modellerna ge en bild av hur framtidens generationsskepp skulle kunna vara utformade – om tekniken en dag skulle kunna göra det möjligt att faktiskt bygga dem.
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