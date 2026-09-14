Gigantiska rymdskepp kan bli nyckeln för att kolonisera rymden

Men till skillnad från Musk, som ställt in siktet på Mars, finns det andra som menar att vi behöver resa längre – väldigt mycket längre – för att hitta vår nästa Jord.

Att resa till andra stjärnsystem är en monumental uppgift som kanske till och med är omöjlig, men en tysk professor vid namn Andreas Hein menar, enligt Bild, att ”Vi måste tänka på framtiden, så att den så småningom kan bli verklighet”.

Rymdskepp för flera generationer

Hein, som är professor i rymd- och flygteknik, har lagt mer än ett decennium på att forska på hur de mest avlägsna rymdresorna skulle kunna möjliggöras av så kallade generationsskepp.

Det handlar om enorma farkoster där människor kan leva under århundraden. Resan till andra solsystem skulle vara så lång att de första passagerarna aldrig får se målet, istället blir det deras barn eller barnbarn som till slut når fram.

Men att möjliggöra sådana resor kräver att skeppen fungerar som egna små samhällen. Bland idéerna hittas allt från annat roterande bostadsdelar som ska skapa konstgjord gravitation till gröna områden som både kan bidra med mat och göra den långvariga resan mer uthärdlig.

2011 startade han projektet Hyperion med syftet att utforska hur de gigantiska farkosterna skulle kunna se ut och fungera.