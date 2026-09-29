Sverige i världstoppen – men på jobbet är spelplanen fortsatt ojämn

I årets upplaga finns ytterligare tre europeiska länder på topp tio-listan: Storbritannien, Tyskland och Irland. Det rapporterar Euronews, som gått igenom resultaten.

Men indexet mäter mer än vem som hamnar högst på listan. Det jämför kvinnors och mäns möjligheter inom utbildning, hälsa, ekonomi och politik. Och när resultaten delas upp framträder en betydligt ojämnare bild.

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Nästan lika i skolan – större gap i arbetslivet

Europa har enligt rapporten slutit 75,7 procent av det samlade jämställdhetsgapet. Det är bäst av alla regioner och en knapp ledning före Nordamerika, som toppade jämförelsen förra året.

Inom utbildning når Europa 99,5 procent i indexet. För hälsa är siffran 96,9 procent. Där ligger kvinnor och män alltså nära varandra enligt de mått som rapporten använder.

På det ekonomiska området ser det annorlunda ut. Europas resultat för deltagande och möjligheter i arbetslivet är 69,5 procent. Regionen hamnar först på femte plats, medan Nordamerika leder med sina 77,1 procent.

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