Sverige hör till världens främsta länder när kvinnors och mäns möjligheter jämförs. Europa är dessutom den region som kommit längst. Men bakom det starka resultatet finns ett område där skillnaderna fortfarande är stora: arbetslivet.
Sverige i världstoppen – men på jobbet är spelplanen fortsatt ojämn
Island, Finland, Norge och Sverige har en sak gemensamt. Alla fyra har funnits med bland världens tio främsta länder i World Economic Forums jämställdhetsindex under de två decennier som det har publicerats.
I årets upplaga finns ytterligare tre europeiska länder på topp tio-listan: Storbritannien, Tyskland och Irland. Det rapporterar Euronews, som gått igenom resultaten.
Men indexet mäter mer än vem som hamnar högst på listan. Det jämför kvinnors och mäns möjligheter inom utbildning, hälsa, ekonomi och politik. Och när resultaten delas upp framträder en betydligt ojämnare bild.
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Nästan lika i skolan – större gap i arbetslivet
Europa har enligt rapporten slutit 75,7 procent av det samlade jämställdhetsgapet. Det är bäst av alla regioner och en knapp ledning före Nordamerika, som toppade jämförelsen förra året.
Inom utbildning når Europa 99,5 procent i indexet. För hälsa är siffran 96,9 procent. Där ligger kvinnor och män alltså nära varandra enligt de mått som rapporten använder.
På det ekonomiska området ser det annorlunda ut. Europas resultat för deltagande och möjligheter i arbetslivet är 69,5 procent. Regionen hamnar först på femte plats, medan Nordamerika leder med sina 77,1 procent.
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Island längst fram
I toppen av hela jämförelsen står Island. Landet har slutit 93 procent av det uppmätta gapet och är det enda landet som passerar 90 procent. Det kan jämföras med Sveriges 82.
En förklaring till Islands höga placering är politiken. Landet får 95,4 procent i kategorin politiskt inflytande, där bland annat kvinnors representation på maktpositioner vägs in.
Politiken är också det område där Europa ligger bäst till jämfört med andra regioner. Men även här stannar det europeiska resultatet vid 37 procent. Att leda den globala jämförelsen är alltså inte detsamma som att ha nått jämställdhet.
Skillnaderna mellan europeiska länder är dessutom stora. De högst placerade finns framför allt i norra Europa, medan Turkiet, Rumänien och Ungern ligger längst ned i den europeiska jämförelsen. Avståndet från Island till de tre länderna är mer än 20 procentenheter.
Europa har förbättrat sitt samlade resultat med sju procentenheter sedan mätningarna började 2006. Fortsätter utvecklingen i den takt som rapporten räknar med dröjer det ändå omkring 70 år innan regionen når full jämställdhet enligt indexet.
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