Ensamhet har blivit en av vår tids mest lönsamma marknader. Nu vill Kina automatisera den med hjälp av livspartners i form av robotar som kan läsa av dig och finnas där för dig.
Ensamheten blir miljardaffär – Robotpartner för 1,4 miljoner
Shenzhenbaserade UBTech har visat upp U1, en människolik robot som säljs in som ett sällskap för livet.
Priset ligger mellan 119 800 och 990 000 yuan, ungefär 170 000 till 1,4 miljoner kronor på dagskursen. Roboten ska kunna känna igen 20 känslolägen med över 90 procents träffsäkerhet och har redan fått fler än 13 000 förbokningar.
Vi har följt humanoidkapplöpningen löpande och beskrev i fjol hur investerare positionerar sig inför robotvågen.
Ensamheten har blivit en marknad
Drivkraften är en global ensamhetsvåg. UBTech uppger att omkring 90 miljoner vuxna bor ensamma i Kina och att 118 miljoner är äldre med utflugna barn. Behovet finns även här.
I Sverige besväras 6 procent av befolkningen ofta eller alltid av ensamhet, en andel som stiger till 19 procent om de som känner det ibland räknas in, enligt Folkhälsomyndigheten. Dessutom är 41 procent av hushållen ensamhushåll.
I Japan är ensamheten känd på grund av bland annat arbets- och familjekulturen. Där har det redan utvecklats gos-caféer, ej att förväxla med prostitution, och tjänster där man hyr en familj har funnits i åratal. Sällskapsrobotar är en liknande affärsidé, fast mer skalbar och tillgänglig i hemmet dygnet runt.
Pengarna finns i mjukvaran
Roboten är en engångsintäkt, medan den återkommande affären ligger i prenumerationer, uppdateringar och nya färdigheter. En modell där bolagen kan tjäna mer på koden än på plåten helt enkelt.
Dessutom behöver alla robotar komponenter och chip, vilket ytterligare spär på efterfrågan inom dessa segment och råvarorna som krävs för att bygga dem.
Kommersialiseringen går snabbt, och kinesiska humanoider rullas redan ut på flygplatser, i butiker och vid gränsstationer, rapporterar Realtid.
UBTech, noterat i Hongkong, ökade intäkterna med drygt 50 procent under 2025 men gick ändå back med över 700 miljoner yuan, eller närmare en miljard kronor, enligt bolagets rapport. De renodlade ensamhetstjänsterna, som gos-caféer och uthyrningsfirmor, når sällan börsen men tjänar ändå pengar i det tysta.
PS analys
Hur långt borta detta än känns för gemene man i Sverige, så är detta en trend som kommer fortsätta i stora delar av världen och även nå hit i mindre grad. Ensamhet går inte att lösa med medicin, och en robotpartner är det närmaste en mänsklig kontakt man kan komma.
En robot som aldrig sviker låter tryggt, men löftet bär också på en varning. Att paketera lojalitet som en prenumeration löser knappast grundproblemet. Beroendet av en maskin riskerar dessutom att fördjupa isoleringen i stället för att bryta den.
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