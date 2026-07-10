Ensamheten blir miljardaffär – Robotpartner för 1,4 miljoner

Pengarna finns i mjukvaran

Roboten är en engångsintäkt, medan den återkommande affären ligger i prenumerationer, uppdateringar och nya färdigheter. En modell där bolagen kan tjäna mer på koden än på plåten helt enkelt.

Dessutom behöver alla robotar komponenter och chip, vilket ytterligare spär på efterfrågan inom dessa segment och råvarorna som krävs för att bygga dem.

Kommersialiseringen går snabbt, och kinesiska humanoider rullas redan ut på flygplatser, i butiker och vid gränsstationer, rapporterar Realtid.

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UBTech, noterat i Hongkong, ökade intäkterna med drygt 50 procent under 2025 men gick ändå back med över 700 miljoner yuan, eller närmare en miljard kronor, enligt bolagets rapport. De renodlade ensamhetstjänsterna, som gos-caféer och uthyrningsfirmor, når sällan börsen men tjänar ändå pengar i det tysta.

PS analys

Hur långt borta detta än känns för gemene man i Sverige, så är detta en trend som kommer fortsätta i stora delar av världen och även nå hit i mindre grad. Ensamhet går inte att lösa med medicin, och en robotpartner är det närmaste en mänsklig kontakt man kan komma.

En robot som aldrig sviker låter tryggt, men löftet bär också på en varning. Att paketera lojalitet som en prenumeration löser knappast grundproblemet. Beroendet av en maskin riskerar dessutom att fördjupa isoleringen i stället för att bryta den.

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