Lägsta kärnkraftsproduktionen på tio år

De bägge reaktorerna i Ringhals är på längre årligt underhåll. Likaså en av reaktorerna vid Forsmark. I veckan är även Oskarshamn, den kapacitetsmässigt största reaktorn nedstängd för ett planerat frånslagsprov.

Som en effekt är elpriserna på höga nivåer under torsdagen, i hela landet, om än långt ifrån några rekord.

I veckan har extra blåsigt väder räddat upp situationen, med mycket vindkraftsel. På fredagen faller priserna till relativt låga 23 och 45 öre/kWh i snitt över dygnet, dyrast i Sydsverige.