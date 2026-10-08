Lägsta kärnkraftsproduktionen på tio år
Fyra av sex reaktorer är avstängda. Kärnkraften i Sverige går på den lägsta nivån på minst tio år.
Det är elsajten Montel som uppmärksammar att produktionen från svensk kärnkraft går på historiskt låga nivåer.
De bägge reaktorerna i Ringhals är på längre årligt underhåll. Likaså en av reaktorerna vid Forsmark. I veckan är även Oskarshamn, den kapacitetsmässigt största reaktorn nedstängd för ett planerat frånslagsprov.
Som en effekt är elpriserna på höga nivåer under torsdagen, i hela landet, om än långt ifrån några rekord.
I veckan har extra blåsigt väder räddat upp situationen, med mycket vindkraftsel. På fredagen faller priserna till relativt låga 23 och 45 öre/kWh i snitt över dygnet, dyrast i Sydsverige.