Vattenfall-topp om danska miljardprojekten: "Blev kanske lite överraskade"

Svenska Vattenfall har nyligen kammat hem båda de eftertraktade parkerna i Nordsjön och Kattegatt med en total kapacitet på 1,8 gigawatt som ska stå klara senast 2032. Det innebär att el kan levereras till 1,8 miljoner hushåll.

Framgången kommer efter flera svåra år för havsbaserad vindkraftsindustri. Höga räntor och skenande kostnader skapade en perfekt storm som kulminerade i ett totalt fiasko för den danska upphandlingen 2024.

Vattenfall-toppen: ”Superstolta och glada”

Nu har politikerna infört säkrare ramar och marknaden har vaknat till liv igen.

”Vi blev kanske lite överraskade över att vi vann båda upphandlingarna. Vi är superstolta och glada”, säger Anne Mette Traberg i en intervju med den danska affärstidningen Børsen.

Kritiker har hävdat att Vattenfalls budpriser var ovanligt låga och aggressiva jämfört med övriga europeiska konkurrenter. Men Vattenfall, som ägs av svenska staten, slår ifrån sig anklagelserna och pekar på unika fördelar med befintlig infrastruktur i landet samt tydliga skalfördelar när två parker byggs parallellt.

”Vi är noggranna när vi räknar ut våra affärscase. Det har vi också varit i den här situationen”, säger Anne Mette Traberg.

Kraven på avkastning uppges vara desamma som vanligt, tilägger hon apropå ryktena om att Vattenfall accepterat lägre avkastning för att säkra kontrakten.