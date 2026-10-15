Den svenska energijätten Vattenfall står som den stora segraren efter sommarens danska upphandling av havsbaserad vindkraft. I en intervju bryter landschefen Anne Mette Traberg tystnaden.
Vattenfall-topp om danska miljardprojekten: "Blev kanske lite överraskade"
Anne Mette Traberg tar bladet från munnen om de nya miljardprojekten, anklagelserna om aggressiva anbud och den känsliga debatten kring kinesiska turbiner.
Svenska Vattenfall har nyligen kammat hem båda de eftertraktade parkerna i Nordsjön och Kattegatt med en total kapacitet på 1,8 gigawatt som ska stå klara senast 2032. Det innebär att el kan levereras till 1,8 miljoner hushåll.
Framgången kommer efter flera svåra år för havsbaserad vindkraftsindustri. Höga räntor och skenande kostnader skapade en perfekt storm som kulminerade i ett totalt fiasko för den danska upphandlingen 2024.
Vattenfall-toppen: ”Superstolta och glada”
Nu har politikerna infört säkrare ramar och marknaden har vaknat till liv igen.
”Vi blev kanske lite överraskade över att vi vann båda upphandlingarna. Vi är superstolta och glada”, säger Anne Mette Traberg i en intervju med den danska affärstidningen Børsen.
Kritiker har hävdat att Vattenfalls budpriser var ovanligt låga och aggressiva jämfört med övriga europeiska konkurrenter. Men Vattenfall, som ägs av svenska staten, slår ifrån sig anklagelserna och pekar på unika fördelar med befintlig infrastruktur i landet samt tydliga skalfördelar när två parker byggs parallellt.
”Vi är noggranna när vi räknar ut våra affärscase. Det har vi också varit i den här situationen”, säger Anne Mette Traberg.
Kraven på avkastning uppges vara desamma som vanligt, tilägger hon apropå ryktena om att Vattenfall accepterat lägre avkastning för att säkra kontrakten.
Synen på Kina och säkerhetskraven
Parallellt väcker jätteaffären nytt liv i diskussionen om kinesiska vindkraftstillverkare ska få fotfäste i den europeiska grönomställningen. Vattenfall stänger inga dörrar men betonar samtidigt att alla leverantörer måste leva upp till stenhårda krav gällande kritisk infrastruktur och säkerhetspolitik.
”Vi har inte bestämt oss för vilka leverantörer vi ska anlita. Vi har en riktigt bra relation med vissa leverantörer som vi har tidigare erfarenhet av. Men vi har inte fattat beslutet än”, säger Vattenfalls landschef till Børsen men betonar att företaget är svenskt och statsägt och att man vill gå försiktigt fram med att uttala sig.
Dansk arbetskraft har företräde
Anne Mette Traberg konstaterar också att motståndet till kinesiska tillverkare inte är något nytt. Dock kommer Vattenfall självfallet inte, understryker hon, att ”installera något som kan fjärrstyras eller på något sätt utgör en säkerhetsrisk”.
Ambitionen är samtidigt att använda så mycket lokal danska arbetskraft som möjligt när vindkraftsparker byggs. Till saken hör, säger Anne Mette Traberg, att Danmark är ledande på marknaden för havsbaserad vindkraft.