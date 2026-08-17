Solceller på balkongen ger 2 200 kronor lägre elräkning

Så säger de svenska reglerna

Den tyska lösningen, där panelen kopplas i ett vanligt vägguttag, är i praktiken förbjuden i Sverige. Elsäkerhetsverket slog 2022 fast att stickproppsanslutna solceller inte uppfyller svenska elsäkerhetskrav och utfärdade försäljningsförbud. Den linjen bekräftades så sent som i juni 2026, enligt Elsäkerhetsverket via Elinstallatören.

Det du dock får göra är att låta ett auktoriserat elföretag montera en fast installation, som måste föranmälas till nätägaren. Bor du i hyresrätt krävs hyresvärdens medgivande, och i bostadsrätt gäller föreningens beslut.

Vad det kostar och vad det sparar

En fast balkonginstallation landar ofta på 15 000 till 30 000 kronor inklusive elektriker, enligt branschsajten Monc. Besparingen är samtidigt mindre än de tyska rubrikerna antyder, av tre skäl: svensk el är billigare, en balkong på våra breddgrader ger mindre sol än ett optimalt tak, och skattereduktionen på 60 öre per kWh för såld el försvann den 1 januari 2026, enligt Skatteverket.

För en balkong i söderläge i centrala Stockholm på 800 watt skulle det innebära en besparing på drygt 700 kronor om året, eller som mest kring 1 000 kronor i dyra elområden. Det är lika med, eller mindre än, hälften av den svenska besparingen.

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Återbetalningstiden blir därför lång, ofta 15 år eller mer.

PS analys: Framtidens möjligheter till balkongsolceller

Norge tillåter sedan 2024 plug-in utan elektriker och Storbritannien öppnar under 2026, enligt Elsäkerhetsverket. Myndigheten utreder en möjlig svensk omprövning, men något klartecken är inte nära.

Vill du sänka elräkningen i lägenheten idag ger det mer att flytta förbrukningen till billiga timmar och se över elavtalet.

Balkongsolceller är en smart konsumentprodukt som Sverige ännu inte har släppt in. Så länge plug-in är förbjudet och den lagliga vägen kostar tiotusentals kronor för att spara en tusenlapp om året finns inget ekonomiskt incitament att installera det.

Innan det blir aktuellt att installera fler solceller, vill nog befintliga svenska solcellsägare se avkastning på de takanläggningar de redan investerat i.

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