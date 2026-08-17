Tyska balkongsolceller kapar elräkningen med upp till 2 200 kronor per år. I Sverige är dock plug-in-varianten förbjuden och besparingen mindre. Vi går igenom vad man kan tjäna på de populära installationerna.
Solceller på balkongen ger 2 200 kronor lägre elräkning
Det tyska kommunala bostadsbolaget Jenawohnen utrustar just nu omkring 150 lägenheter i två höghus i Jena med solcellsanläggning på balkong. Det handlar om totalt 300 solpaneler som matar el direkt in i lägenheten, enligt tyska Chip.
Tyskt lyckoexempel kontra svensk verklighet
Varje lägenhet får en anläggning på 800 watt som ger runt 500 till 600 kWh om året och kan sänka elräkningen med upp till 200 euro, drygt 2 200 kronor, enligt Chip.
I Tyskland finns nu över 1,3 miljoner registrerade balkongsolcellsverk, enligt tyska Bundesnetzagentur. Att effekten blir större där än här beror bland annat på att tysk hushållsel är mer än dubbelt så dyr som svensk. Och framför allt: I Sverige är den enkla plug-in-varianten inte ens tillåten.
Så säger de svenska reglerna
Den tyska lösningen, där panelen kopplas i ett vanligt vägguttag, är i praktiken förbjuden i Sverige. Elsäkerhetsverket slog 2022 fast att stickproppsanslutna solceller inte uppfyller svenska elsäkerhetskrav och utfärdade försäljningsförbud. Den linjen bekräftades så sent som i juni 2026, enligt Elsäkerhetsverket via Elinstallatören.
Det du dock får göra är att låta ett auktoriserat elföretag montera en fast installation, som måste föranmälas till nätägaren. Bor du i hyresrätt krävs hyresvärdens medgivande, och i bostadsrätt gäller föreningens beslut.
Vad det kostar och vad det sparar
En fast balkonginstallation landar ofta på 15 000 till 30 000 kronor inklusive elektriker, enligt branschsajten Monc. Besparingen är samtidigt mindre än de tyska rubrikerna antyder, av tre skäl: svensk el är billigare, en balkong på våra breddgrader ger mindre sol än ett optimalt tak, och skattereduktionen på 60 öre per kWh för såld el försvann den 1 januari 2026, enligt Skatteverket.
För en balkong i söderläge i centrala Stockholm på 800 watt skulle det innebära en besparing på drygt 700 kronor om året, eller som mest kring 1 000 kronor i dyra elområden. Det är lika med, eller mindre än, hälften av den svenska besparingen.
Återbetalningstiden blir därför lång, ofta 15 år eller mer.
PS analys: Framtidens möjligheter till balkongsolceller
Norge tillåter sedan 2024 plug-in utan elektriker och Storbritannien öppnar under 2026, enligt Elsäkerhetsverket. Myndigheten utreder en möjlig svensk omprövning, men något klartecken är inte nära.
Vill du sänka elräkningen i lägenheten idag ger det mer att flytta förbrukningen till billiga timmar och se över elavtalet.
Balkongsolceller är en smart konsumentprodukt som Sverige ännu inte har släppt in. Så länge plug-in är förbjudet och den lagliga vägen kostar tiotusentals kronor för att spara en tusenlapp om året finns inget ekonomiskt incitament att installera det.
Innan det blir aktuellt att installera fler solceller, vill nog befintliga svenska solcellsägare se avkastning på de takanläggningar de redan investerat i.
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