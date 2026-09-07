Ett turbinfel tog under natten till måndagen drygt 700 megawatt ur produktion vid Forsmarks kärnkraftverk. Tre av Sveriges sex reaktorer stod redan stilla för revision.
Halva Sveriges kärnkraft ur drift – turbinfel i Forsmark
Kvar i drift finns tre reaktorer, rapporterar SVT. En av dem är dessutom kraftigt nedreglerad.
Dagens PS skrev den 20 augusti att utrymmet på elmarknaden krymper om reaktorerna inte är tillbaka före kylan. Det sätts nu på prov.
Så såg driftdatan ut
Drygt 700 av en maxeffekt på 1 130 megawatt togs ur drift, enligt SVT Nyheter som återger ett meddelande till elbörsen Nord Pool. Vilken reaktor det gäller framgår inte.
Klockan 09.40 låg Forsmark 1 på noll megawatt, Forsmark 2 på 487 megawatt och Forsmark 3 på 1 109 megawatt, enligt Vattenfalls redovisning av aktuell kärnkraftsproduktion. Forsmark 1 har ett planerat revisionsmeddelande publicerat den 4 september.
Meddelandet kom 08.16, felsökning pågår och effekten optimeras mot omkring 490 megawatt med preliminär åtgärdstid sent på måndagskvällen, enligt Nord Pools driftmeddelande hos Nordisk kärnkraft. Vid 13-tiden låg reaktorn kvar på 487 megawatt.
Måndagens pris sattes innan felet uppstod
Bud till dagen före-auktionen ska vara inne senast 12.00 och priserna publiceras normalt 12.45, enligt Nord Pool. Måndagens spotpris avgjordes under söndagen.
Snittet i SE3 blev 88,51 öre per kilowattimme, upp 72 procent mot söndagen, enligt Elbruk. Uppgången har andra förklaringar. Tisdagens auktion är den första som kan prissätta felet.
Revisionerna väger tyngre
Ringhals 4 väntas åter i bruk den 15 oktober och Ringhals 3 den 31 oktober, det senare är angivet som försenad återstart efter revision, enligt driftmeddelandena. Forsmark 1 väntas åter 17 november.
Med Oskarshamn 3 på drygt 1 400 megawatt producerade svensk kärnkraft vid 13-tiden drygt 3 000 av cirka 7 050 installerade megawatt, enligt Dagens PS beräkning på Nordisk kärnkrafts effektuppgifter.
Ändå bedöms elförsörjningen som stabil och risken för effektbrist som låg, enligt Elbruk. Jämför med februari, då Oskarshamn 3 stoppades till 28 mars och återstartade först 22 maj, rapporterade Dagens PS.
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