Halva Sveriges kärnkraft ur drift – turbinfel i Forsmark

Måndagens pris sattes innan felet uppstod

Bud till dagen före-auktionen ska vara inne senast 12.00 och priserna publiceras normalt 12.45, enligt Nord Pool. Måndagens spotpris avgjordes under söndagen.

Snittet i SE3 blev 88,51 öre per kilowattimme, upp 72 procent mot söndagen, enligt Elbruk. Uppgången har andra förklaringar. Tisdagens auktion är den första som kan prissätta felet.

Revisionerna väger tyngre

Ringhals 4 väntas åter i bruk den 15 oktober och Ringhals 3 den 31 oktober, det senare är angivet som försenad återstart efter revision, enligt driftmeddelandena. Forsmark 1 väntas åter 17 november.

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Med Oskarshamn 3 på drygt 1 400 megawatt producerade svensk kärnkraft vid 13-tiden drygt 3 000 av cirka 7 050 installerade megawatt, enligt Dagens PS beräkning på Nordisk kärnkrafts effektuppgifter.

Ändå bedöms elförsörjningen som stabil och risken för effektbrist som låg, enligt Elbruk. Jämför med februari, då Oskarshamn 3 stoppades till 28 mars och återstartade först 22 maj, rapporterade Dagens PS.

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