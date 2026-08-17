Startup ska producera tonvis med guld och el – samtidigt

Startupföretaget Marathon Fusion har för avsikt att omvandla kvicksilver till guld och hoppas att transmutationen i fusionsreaktorer blir verklighet världen över.

Läs också: Ny studie: Elektricitet bildar guld i jordskorpan DagensPS

Kärnfysik gör guldpoduktionen möjlig

I artikeln beskrivs omvandlingen till guld som ”magi eller alkemi”, men i själva verket rör det sig om kärnfysik, framgår det.

Metoden, om den förenklas något, innebär enligt Gamestar Tech att neutroner frigörs under kärnfusion av väteisotoper.

Dessa används sedan för att slå ut två speciella partiklar ur kvicksilveratomkärnan, och därmed minska dess massa.

Det som blir kvar efter den processen kan inte hålla sin form utan sönderfallet efter ett tag.

Efter det återstår något lättare guldatomer.

Läs även: Alkemistens dröm: Nu kan vi tillverka guld på riktigt DagensPS

ANNONS

Missa inte: Medeltidens jakt på guld får nytt liv – genom fusion Realtid