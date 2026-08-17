Startup-bolag tar kärnfusion till en ny nivå och vill producera tonvis med guld varje år utan att dra ner på elproduktionen.
Startup ska producera tonvis med guld och el – samtidigt
Visst låter det som en riktig guldgruva där kärnfusionsreaktorer dels massproducerar guld, dels fungerar som en hållbar energikälla.
”Det skulle inte bara lösa många problem, utan det skulle också kunna ge operatörerna av sådana anläggningar enorma förmögenheter tack vare relativt billiga råvaror (vanligtvis väte)”, skriver den tyska sajten Gamestar Tech, som rapporterar om saken.
Startupföretaget Marathon Fusion har för avsikt att omvandla kvicksilver till guld och hoppas att transmutationen i fusionsreaktorer blir verklighet världen över.
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Kärnfysik gör guldpoduktionen möjlig
I artikeln beskrivs omvandlingen till guld som ”magi eller alkemi”, men i själva verket rör det sig om kärnfysik, framgår det.
Metoden, om den förenklas något, innebär enligt Gamestar Tech att neutroner frigörs under kärnfusion av väteisotoper.
Dessa används sedan för att slå ut två speciella partiklar ur kvicksilveratomkärnan, och därmed minska dess massa.
Det som blir kvar efter den processen kan inte hålla sin form utan sönderfallet efter ett tag.
Efter det återstår något lättare guldatomer.
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Målet: Att producera 2 ton guld per år
Ingenjörerna som ligger bakom idén har inga planer på att bli rika på guldproduktionen, den ska endast fungera som en sekundär inkomst som är skild från intäkterna av elproduktionen, heter det.
Ändå väntas guldproduktionen uppgå till cirka två ton per år, mätt per gigawatt termisk effekt.
Guldet är tänkt att täcka de höga kostnaderna fram till marknadslanseringen. Tanken är att därmed minska de ekonomiska riskerna.
Om planen slår in kommer inte elproduktionen att påverkas, själva kärnfusionen fortsätter ostört, liksom genereringen av användbar värmeenergi.
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